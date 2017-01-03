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〈熱門族群〉英特爾、AMD晶片延後上市 主機板業蟄伏待起

2017-01-03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕英特爾、AMD的新晶片延後上市，安裝了新晶片的主機板要到今年上半年才能在通路上鋪貨，因此，部分主機板的銷售動能蓄積至今年第1季，國內前4大主機板廠華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、華擎（3515），第1季將因主機板銷售放量、新產品貢獻平均單價走升，法人評估今年首季營收年成長幅度將超過10%；相對地，去年第4季營運動能將因遞延效應放緩，預估單季獲利能力會小幅下滑。

拓墣產業研究所（TRI）認為，全球電競筆電滲透率僅3%，預估後續年複合成長率高達15%，致力經營電競筆電的微星（2377）與技嘉（2376）去年營收將達到1000億與500億大關。2家公司因贊助官方與民間賽事強化品牌價值，隨著中國與東南亞電競人口快速增加，該成長率能正面反映至2家公司營收表現。然而去年第4季為產業淡季，加上年底去化晶片庫存，法人預期微星、技嘉去年全年毛利率分別來到14%、17%；每股稅後盈餘分別為6.1元、3.34元。

華擎是國內第3大零售DIY主機板供應商，在2012年成立子公司永擎電子研發準系統、白牌伺服器主機板，伺服器去年因得到中小企業資料中心與電信商標案，出貨放量而由虧轉盈，能貢獻華擎營收7.9億元；工業電腦板卡部分則與遊戲、國防、教育領域等新客戶合作，貢獻華擎營收6.5億元。法人預估該公司去年全年毛利率達20%，每股稅後盈餘3.38元。

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