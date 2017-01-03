〈熱門族群〉工紙漲價解困境 法人投贊成票

2017-01-03

〔記者李靚慧／台北報導〕國內工紙漲價效應正式啟動，連續6年未調漲的工紙價格，在市佔率第1的正隆（1904）率先喊漲下，自今年起，售價將調漲12~15%，雖然其他業者尚在觀望，但可望紓解造紙業者去年以來的經營壓力。

工紙大廠正隆去年底宣布，從今年元月起調漲工紙價格每噸1500元，漲幅約12~15%，由於是6年來首度調漲工紙價格，正隆上週量價俱揚，也帶動造紙類股走強。

受正隆大漲的激勵，其他造紙個股同步走強，市佔率同為前3大的榮成（1909）、永豐餘（1907），漲勢甚至比僅具資產題材的士紙（1903）、寶隆（1906）更為強勁。

事實上，去年以來造紙類股各類利多不斷，陸續帶動造紙類股股價緩步走揚，例如台紙（1902）宣布退出台灣漿紙生產並轉型為化工廠、榮成的關係企業寶隆，則是因出清中國轉投資事業股權獲利大進補，正隆則是積極整頓中國市場、加碼投資越南，對股價均有正面助益。

法人分析，目前除了榮成積極拓展中國市場外，正隆、永豐餘在台灣，除了工紙業務外，在衛生紙等家庭用紙市場也有一定市佔率，但過去數年紙漿價格低迷，加上外來品牌競爭，讓家紙的競爭白熱化。