〈熱門族群〉去年小股當家 連接器今年轉機股出頭天
〔記者陳永吉／台北報導〕連接器線材廠去年中小型股當道，岳豐（6220）、凡甲（3526）、信邦（3023）整年漲幅可觀，艾恩特（3646）則是年底異軍突起；展望今年，仍是有轉機個股出頭天，去年漲幅已大的個股，則要繼續追蹤基本面是否有跟上腳步。
岳豐去年漲幅達2.7倍，是連接器線材廠漲幅第1名，主要的題材是拋開以往的包袱（中國的實體賣場），另外，宣布以4000萬美元收購美國上市公司Blucora旗下、消費電子商務平台領導企業Monoprice之100%股權。由於此併購案去年11月下旬完成交割，從11月的最後1週開始認列Monoprice營收獲利；若以去年Monoprice獲利計算，未來有機會每年可貢獻岳豐每股稅後盈餘1元以上。
岳豐表示，Monoprice是北美消費性電子商務平台領導廠商，主要透過自身網站銷售其自有品牌消費性電子產品，佔營收比重67%；2014及2015年，Monoprice年營收均超過1.5億美元，去年前9月稅息及折舊攤銷前淨利超過500萬美元，估計去年可達700萬美元，而平均1年的折舊攤銷近百萬美元。
凡甲去年漲幅也高達2.4倍，主要題材是積極轉型用於車用與伺服器用連接器，產品組合大幅改善，去年第3季合併毛利率更衝上43%，第4季有機會進一步提升。
由於來自中國的汽車連接器訂單持續成長，加上伺服器高功率、高頻連接器出貨持續增加，今年凡甲NB產品佔營收比重可望進一步降低，因此合併毛利率將進一步提升，法人推估今年每股稅後盈餘有機會超過5元。
信邦算是最早多角化經營的連接器線材廠之一，目前客戶分散在健康照護、汽車及航空、綠能、工業應用、通訊等5大領域，日前法說會也宣布取得美商太陽能微型逆變器廠Enphase線材大單，為期4年共1000萬套的合約，信邦並將為客戶進行系統設備建置，法人估4年營收貢獻達20億元，平均每年貢獻5億元，由於客戶分散，法人預期信邦今年業績仍可穩定成長。
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