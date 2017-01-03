〈熱門族群〉拚穩定收入 太陽能廠相揪蓋電廠

2017-01-03

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然各太陽能廠去年11月營收數字回溫，不過，觀察最新報價顯示，產品價格仍持續微幅走跌，為此，台灣太陽能廠力求轉型，近年來陸續跨足下游業務—太陽能電廠，茂迪（6244）在去年12月底宣布與東元電機合作進軍太陽能電廠，而中美晶（5483）也宣布將在中科投資成立「旭孝電力」。

法人表示，太陽能產品從多晶矽（poly）、矽晶圓（wafer）、電池片（cell）乃至於模組（module）的價格變化太快，有時情況急轉直下，讓公司很難控制成本與人力需求，以去年12月28日最新報價來看，除多晶矽原料微漲外，其他產品價格仍持續下跌，而太陽能電廠雖補貼每年都下滑，但至少價格1年只調整1次，且太陽能發電將是未來主流，電廠至少能為公司帶來穩定收入。

事實上，根據集邦科技最新報告顯示，全球太陽能需求幾近零成長、且供過於求的嚴重狀況恐於今年下半年出現，屆時價格將陷入失序風暴，估計模組價格2017年全年跌幅會超過10%，且上、中游多晶矽、矽晶圓、電池片價格都可能再創新低；而美國太陽能電池廠SunPower Corp於去年12月就宣布全球裁員25%（約2500人），並關閉產能約700MW（百萬瓦）太陽能電池廠。

雖然壞消息不斷，但也有業者認為，中國今年度的太陽能補助政策出爐，且今年6月底前完成安裝的太陽能發電裝置，仍可適用於2016年的優惠稅率，估計中國在今年上半年仍有搶裝潮，且農曆年後就會明顯拉貨，而中國若湧現搶裝潮，台廠也將跟著受惠，至少價格不會下滑。