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〈熱門族群〉日圓貶值 偏光板廠靠匯兌業外撐腰

2017-01-03

〔記者陳梅英／台北報導〕日圓在川普當選後大貶，對偏光板廠來說，去年第4季可望有一筆為數不少的匯兌收益入帳，對本業而言，進貨成本的效益則要今年第1季才會發酵，儘管如此，反映日圓貶值的效應，偏光板廠包括奇美材（4960）及明基材（8215），近期股價都有不錯表現。

以個別廠商來看，上週漲幅最大的莫過於奇美材，單週漲幅高達13%，且外資也連續4個交易日站在買方，但值得留意的是，奇美材大股東奇美實業在上個月23日申報轉讓奇美材持股7萬5000張，目前奇美實業仍是奇美材第1大股東，持股比率將近3成，申報轉讓後，若如數完成處分，則奇美實業對奇美材持股將降至15%。

奇美材表示，大股東減持股票是其既定政策，是否會引進外部策略人不得而知，由於在國內辦理現增不易，日前奇美材董事會決議將辦理1.5億股GDR（全球存託憑證），預計今年2月8日召開臨時股東會討論，若順利的話，今年中可募集完成。

由於奇美材及明基材偏光板原材料均採購自日本，去年日圓走強，奇美材又受到南台灣地震衝擊，奇美材與明基材前3季每股稅後虧損分別為2.52元與1.48元，第4季在日圓走貶下，預期將有業外收益入帳，對第4季財報有利，但日圓貶值對採購成本效益則要遞延1季，今年第1季才會發酵，因此預期2偏光板廠去年仍將以虧損收場。

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