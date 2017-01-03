原物料上揚 輪胎業者醞釀漲價

2017-01-03

〔記者楊雅民／台北報導〕天然膠和人造膠聯袂上漲，南港（2101）和泰豐（2102）不約而同宣佈將上調輪胎價格，漲幅約9%~12%；華豐（2109）也宣布將調漲輪胎價格約8%~10%。

橡膠原物料包括人造膠、天然膠，以及碳煙、簾紗等原材料，去年第4季報價已由谷底逐漸上揚，在南港開出輪胎漲價的第一槍後，泰豐及華豐等輪胎業者也跟進宣布近期將調漲輪胎價格。

建大副董楊啟仁表示，橡膠原物料價格上季報價已上漲，輪胎競爭同業陸續宣布漲價反映成本，建大也不排除本季調漲輪胎售價。漲價能否漲成？得觀望競爭同業動作，做最後決定。

不只輪胎業喊漲，工業用紙業者正隆（1904）也表示，國際紙漿價格走揚，牽動廢紙回收價格攀升，廢紙回收價去年漲幅約16%至20%；煤炭入廠價也從去年初每公噸70美元，上漲至每公噸115美元。

除原物料成本上漲外，因應環保法規支出及一例一休人事成本增加等壓力，正隆也宣布本月起調漲工紙價格，每公噸上漲1500元，漲幅12%~15%，後續將視原物料價格走勢，不排除有第2階段的調漲動作。

該公司表示，國內工業用紙售價在2010年曾達到每公噸1.6萬元高點，之後逐漸降價，工紙價格已有至少6年未調整，過去主要原物料和相關成本上漲的壓力，多為紙廠自行吸收。

正隆開出漲價第一槍，永豐餘（1907）與榮成（1909）則表示，國際紙漿、工紙價格呈現向上趨勢，中國工紙價格從去年第3季已陸續反映，台灣受到整體經濟相對低迷影響，短期內尚未決定漲價，但會密切評估後續原物料漲勢。

此外，一例一休勞工休假新制上路，也將牽動餐飲業漲價潮，鬍鬚張元月起再度調漲13個品項價錢，魯肉飯、雞肉飯漲2元、時令蔬菜、筍絲魯漲5元；八方雲集韭菜水餃每顆從5元漲到5.5元，湯品每碗調漲5元，豆漿則調漲2元。