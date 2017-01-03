原物料上揚 輪胎業者醞釀漲價
〔記者楊雅民／台北報導〕天然膠和人造膠聯袂上漲，南港（2101）和泰豐（2102）不約而同宣佈將上調輪胎價格，漲幅約9%~12%；華豐（2109）也宣布將調漲輪胎價格約8%~10%。
橡膠原物料包括人造膠、天然膠，以及碳煙、簾紗等原材料，去年第4季報價已由谷底逐漸上揚，在南港開出輪胎漲價的第一槍後，泰豐及華豐等輪胎業者也跟進宣布近期將調漲輪胎價格。
建大副董楊啟仁表示，橡膠原物料價格上季報價已上漲，輪胎競爭同業陸續宣布漲價反映成本，建大也不排除本季調漲輪胎售價。漲價能否漲成？得觀望競爭同業動作，做最後決定。
不只輪胎業喊漲，工業用紙業者正隆（1904）也表示，國際紙漿價格走揚，牽動廢紙回收價格攀升，廢紙回收價去年漲幅約16%至20%；煤炭入廠價也從去年初每公噸70美元，上漲至每公噸115美元。
除原物料成本上漲外，因應環保法規支出及一例一休人事成本增加等壓力，正隆也宣布本月起調漲工紙價格，每公噸上漲1500元，漲幅12%~15%，後續將視原物料價格走勢，不排除有第2階段的調漲動作。
該公司表示，國內工業用紙售價在2010年曾達到每公噸1.6萬元高點，之後逐漸降價，工紙價格已有至少6年未調整，過去主要原物料和相關成本上漲的壓力，多為紙廠自行吸收。
正隆開出漲價第一槍，永豐餘（1907）與榮成（1909）則表示，國際紙漿、工紙價格呈現向上趨勢，中國工紙價格從去年第3季已陸續反映，台灣受到整體經濟相對低迷影響，短期內尚未決定漲價，但會密切評估後續原物料漲勢。
此外，一例一休勞工休假新制上路，也將牽動餐飲業漲價潮，鬍鬚張元月起再度調漲13個品項價錢，魯肉飯、雞肉飯漲2元、時令蔬菜、筍絲魯漲5元；八方雲集韭菜水餃每顆從5元漲到5.5元，湯品每碗調漲5元，豆漿則調漲2元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 跟赤裸酒店妹吸毒call來前女友 她到場卻見一具屍
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- 不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
- 黃海岱大師特展 重溫布袋戲經典
- 土耳其夜店遭恐攻 傳美早已示警
- 泰軍方稱不會再政變 議員指選舉須延期
- 梅西十全武功 拚今年達陣
- 台南》金華路被酸「越野賽道」 市府：汰換水管
- 邱尚為山海結合心境 台灣變活魚
- 巴西監獄暴動 幫派血腥械鬥60死
- 歐巴馬推特連續發文 細數8年政績
- 〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉錯了，不要賴給賴和！
- 雪炫拍21支廣告賺8.6億 得和AOA成員平分
- 〈體檢家庭風險〉資優生也很煩
- 造橋2火車站 改造步道修棧道
- 上班一族徵文─360行工作照
- 公共工程又出事 市府：汰除不良廠商
- （新北）三重光興段公辦都更 流標3次進度卡關
- 中信洋投到位 沒考慮「小小郭」
- 萬丹出現趕屍隊…是棚架啦
- 黃小柔生女吃全餐 痛歪了…迎小桃子
- 鐵達尼沉船 大火才是禍首
- 維也納音樂會直播 高雄台中樂迷嗨
- 高山甜柿產季撞期 價格變動大
- 北部、東北部降溫有雨 明恢復好天氣
- 正宮偕小三劫囚 6年後 告桃花夫通姦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to crack down on ‘fake news’ sites
- 東海岸台11線 即起抓烏賊車
- 中市總預算刪2.08％、39億 雙創新高
- 順天國中人行道完工 再爭彩繪
- 「巨人的陽」 先「聲」奪人
- 北埔六塘落羽松爆紅 連假車潮塞翻
- 日治時期田町齋場露原貌 文史團體促設故事館
- 台安醫院擬減週六門診 馬偕盤點人力
- 大溪、復興各景點 元旦連假遊客爆大量
- 吳家駿 李愷諺 SBL新人王大熱門
- 寶寶猛長痱子 才知「疥瘡」惹禍
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 修車糾紛 轟MP5衝鋒槍示威
標題：原物料上揚 輪胎業者醞釀漲價
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email