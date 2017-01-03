〈國際現場〉印度廢大鈔 馬雲大賺一票
2017-01-03
印度政府廢除大額紙幣，使當地有「印度支付寶」之稱的電子支付業務「Paytm」迅速發展，平台帳戶中資金增10倍、網站流量增7倍，阿里巴巴的創辦人馬雲因持有Paytm40%股權而大賺了一筆。
印度總理莫迪（Narendra Modi）去年11月突然宣布廢除500盧比、1000盧比紙鈔，中國網商巨擘馬雲在印度投資的電子支付業務Paytm取得快速發展的機會，Paytm執行長夏瑪（Vijay Shekhar Sharma）向《紐約時報》表示，目前每天大約有7萬個商家在Paytm註冊，「自廢鈔令以來，Paytm每日交易量成長近600萬」。
阿里巴巴及旗下事業2015年以6.8億美元獲得Paytm公司40%股權，當時Paytm只有1.5萬用戶，Paytm參考螞蟻金服經驗，加上印度又施行廢鈔，現在用戶數量已成長至1.5億。印媒「Livemint」評選對印度創投圈影響力最大的40名人物，馬雲為唯一上榜的中國人。
（編譯王惠慧）
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