一例一休上路後遺症 加油卡開春優惠縮水

2017-01-03

〔記者李靚慧／台北報導〕2017年才剛開始，不少開車族藉以撙節油費的「加油卡」，已悄悄的縮小降價幅度，去年砸下重金搶下全國、台塑加油卡的聯邦銀行、國泰世華，今年都不約而同地縮減每日降價幅度，讓不少持卡人感嘆，想省錢愈來愈難。

去年8月，聯邦銀行自永豐銀行手中搶下全國加油卡，祭出「自助加油天天降2元、人工降1.4元」，以及「晚一天漲價」等震撼業界的優惠。因為降價幅度誘人，根據聯邦銀行統計，全國聯名卡發卡已直逼30萬張。

不過，自今年起，持卡人若想維持「自助加油降2元、人工降1.4元」的優惠幅度，只能挑「週二」會員日去加油，平日自助每公升只能降1.8元、人工只降1.2元，都少了0.2元；至於「晚一天漲價」的方案，也未延長。

無獨有偶，原本優惠幅度就遠不及聯邦銀行的國泰世華台塑聯名卡，自今年起，無論自助優惠、人工加油，每公升的降價幅度，也同樣減少0.2元，自助每公升降1.2元、人工每公升降1元，如此幅度，甚至不如與全國加油站合作的一般信用卡。

以台新、大眾、澳盛及凱基MoneyBack御璽卡為例，上述銀行信用卡在全國加油站自助加油，至今年3月底前，每公升可天天降價1.4元。

銀行業者觀察，「加油卡」原本就是銀行咬牙硬撐的產品，持卡人的降價價差，必須由銀行編列預算與加油業者共同分擔，原本就不是長久之計；再加上今年開始，因應一例一休上路，原本加班狀況嚴重的金融業，更得在成本上斤斤計較，自然得縮減降價幅度，以免成本無法負荷。

不過，聯邦銀行強調，縮減降價幅度，只是整體聯名卡優惠方案調整，因為自今年起，針對新申辦全國加油無限卡的持卡人，可自登錄起6個月內，天天使用自助加油「每公升降3元」的優惠，這應是目前市場上無人能及的降價幅度。