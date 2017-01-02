小檔案》孫明德
2017-01-02
現職：台灣經濟研究院景氣預測中心主任
學歷：台北大學企業管理學系博士
經歷：三三青年會財經顧問、台北商業大學助理教授、經濟部產業發展諮詢委員會秘書處主任、國家安全會議副研究員
專業領域：兩岸經貿、財務金融管理、國際企業管理、產業及證券分析
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