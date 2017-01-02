台經院景氣預測中心主任孫明德︰勞動新制效應 正要開始 物價漲、服務減、非典就業增加

2017-01-02

記者鄭琪芳／專訪

勞動新制上路，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，「一例一休」本意是希望給勞工更好的生活，但因事前評估不足、事後因應沒到位，勞工未必有感；而且，由於企業人力成本提高，廠商可能調漲售價、縮減營運時間、減少獎金或僱用非典型工作者等，所以勞工薪資不一定會增加，但可能因物價上漲及縮減服務而受到影響。

孫明德強調，勞動新制效應正要開始，客運、零售、餐飲業等可能漲價，郵政、醫療、鐵路、客運業等可能縮減服務，政府要趕快因應以減少民怨。此外，經過此次經驗，政府對於今年要推動政策，包括電業自由化、年金改革等，現在就要趕快評估，以減輕可能的負面影響。

問：勞動新制陸續上路，加上基本工資調漲，對企業的影響為何？

答：目前製造業加班費占薪資比重約五．八％，很多製造業都會受到影響，以橡膠製品製造、木竹製品製造、機械設備製造及電子零組件等影響較大，因為這些行業的加班費占比較高，估計橡膠製品製造業加班費占比由七．八％增至最高十二．六％、機械設備製造由六．八％增至十一．一％。

不過，製造業可透過排班、自動化方式因應，且可進行國內外產能調整；服務業的加班費占比雖僅一．七％，但無法進行產能調整，且不同行業加班費占比落差大，加上不少與民生相關，服務業反而是重災區。例如公共汽車客運業加班費占比達十一．二％，未來可能提高至十七．七％，等於一百元薪資有近十八元是加班費。

企業成本 一年至少增加1136億

台經院估算，一例一休上路後，整體產業每月將增加成本八十一．七億元，一年增加九八○億，其中製造業每月增五十二．九億，以電子零組件增十七．二億最多；服務業則增加二十四．六億，以醫療保健增四．五億、批發業四．二億最多；此外，特休假增加、沒休完要給錢，估計一年增加一五六億。兩者合計，企業一年增加成本約一一三六億元，這還未計入基本工資調漲的影響。

問：企業將如何因應勞動新制？

答：有的廠商可能將加班費與獎金挪移，既然加班費增加，獎金就少發一點，有的乾脆減少加班或縮減調薪幅度；有的廠商可能正職遇缺不補、多用非典型工作者，像醫療保健、量販流通等。現在非典型就業增加，愈來愈多人找不到正職工作，只能找派遣或part-time（部分工時）工作，未來廠商可能僱用更多非典型工作者。

另一種做法是調漲售價，像超商、餐飲業等採用時薪比較多，加班費增加、基本工資調漲、又有一例一休跟特休假調整，加起來可能受不了，若品牌知名度較高、議價能力較強，就可能漲價。最近油價在漲，現在人力成本又提高，今年上半年要特別小心物價上漲。

還有就是調整營運時間，二十四小時營業的店可能減少，客運則可能縮減班次，減少服務以降低成本。這個勞基法就是要大家朝九晚五，把每個人都當成工廠作業員，但不是所有行業都適合工廠作業模式，所以影響層面相當大。

問：勞動新制對勞工的實質影響為何？

答：一例一休的本意是希望給勞工更好的生活，休假多給一點、加班多給錢，但這個政策事前評估、事後因應沒有到位，休假確實比以前多、比以前有制度，但就像每次基本工資加個滷蛋，多幾天假，勞工未必真的有感。社會新鮮人多給幾天特休，若工作沒前景、工作環境不好，有什麼意義？多三天假或七天假，數字上是豐滿的、現實上是骨感的。

勞工受惠有限 生活影響有感

勞動新制上路後，有的廠商可能因加班費增加而減少獎金，有的可能多用非典型工作者，所以薪資不一定會增加。非典型就業不一定都不好，若喜歡生活自由自在，不想整天上班，自己選擇非典型工作，那就還好；但若找不到正職工作而被迫選擇非典型工作，就算多三天假也不會快樂，因為非典型工作比較沒有歸屬感，對工作的滿足感不會太高。

問：最近部分業者陸續調漲售價，工商團體認為勞動新制的衝擊大於油價雙漲，您的看法為何？

答：目前還很難說，勞動新制造成企業成本上升，但跟油電雙漲不太一樣，油電雙漲直接漲在成本，跑都跑不掉；但加班費可以挪移，從獎金挪過來或不要加班，找part-time的來，但總薪資沒有增加。

另外，企業也可加速自動化以降低人力成本，所以勞動新制是有調整方式的，不像油電雙漲是非用不可，最多減少一點用量。不過，每個行業的人力跟能源成本不同，部分業者可能覺得勞動新制比油價雙漲影響更大，例如客運業。

問：國內景氣復甦步調是否會被勞動新制打亂？

答：勞動新制可能讓企業增加成本一千多億元，占GDP約○．六％，但廠商有很多調整方式，不一定是一千億；而且，只要台積電、大立光多賣一些，一千億就回來了，所以不一定會拖慢景氣復甦；勞動新制對某些產業影響特別大，對整個台灣的影響應不是那麼大。何況，若可帶動物價溫和上漲，對景氣復甦是有幫助的；若利率跟著上升，對依賴退休金、存款過活的人，也是好事。

不過，物價上漲會有民怨，若是溫和上漲，可能大家不會罵很兇，但如果超商開了第一槍，營業時間縮短、商品又漲價，就會讓民眾感覺不舒服。另外，郵局週六不營業，醫院可能人力不足，公車票也可能調漲，像郵政、醫療、客運等，這些跟民生息息相關的，政府要特別去做一些補強的工作，以減少民怨。

目前看來，今年及明年上半年，經濟情況都是溫溫的，不至於太好，今年川普上任，哪能一上任就讓美國有多好；何況，美國今年好還不夠，因為中國還不行，中國下半年才要召開十九大，慢慢把領導班子換掉，明年下半年才可能推出刺激政策。這段時間景氣往上，只是因為前年基期太低，大規模復甦不用那麼期待，但景氣也不會因一例一休而瓦解，沒那麼嚴重。

問：勞動新制效應開始發酵，政府應如何因應？

答：政府之前只怕一例一休在立法院不過，一例一休實施後，才發現事前評估沒有到位，目前看到的資訊，只有勞動部長前幾天在立法院講了九百多億元的數字，但哪個行業多、哪個行業少？什麼行業以什麼方式因應？都沒有提。

年改、電業法衝擊 提早因應

勞動新制因應措施事前就應該研擬，但現在政府連企業的因應方式都搞不清楚，如何提出政府的完整配套？事前沒有評估、事後當然沒對策，所以就是各行各業自己找方法。政府推動一項政策，對企業及民眾造成影響就要思考如何因應；例如，客運要砍路線或減班，這條路線上的居民會不方便，交通部是否協調當地用免費社區巴士去補足？如果政府推動政策只是壓在立法院是否通過，通過的後果讓民眾與企業自行調整，這不是好的做法。

蔡總統還有好多政策想推，包括年金改革、電業自由化等，如果政府事前評估與事後因應都跟一例一休一樣，大家對立法及施政品質會沒有信心。經過一例一休的經驗，政府對今年要通過的政策，尤其與企業及民眾息息相關的電業法跟年金改革，現在就要趕快進行評估，以減輕可能產生的負面影響。