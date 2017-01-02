防資金外逃 中國強化買匯監管

2017-01-02

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了避免資金加速外流，導致人民幣進一步貶值，中國國家外匯管理局上週六晚間宣布，從元月一日起，將加強監督民眾購匯行為，並嚴懲非法轉移外匯資金等行為，但每人每年可購匯五萬美元的額度不變。去年人民幣兌美元貶值約七％，為一九九四年以來最大貶幅，為亞洲主要貨幣表現最差。

中國外管局表示，從元月一日起，中國民眾若向銀行購匯，須先填妥申請表格，詳細說明購匯原因等訊息，並做出承擔相關法律責任的承諾，而該局將更仔細且頻繁地查核這些資料。

中國外管局指出，中國個人購匯的申報系統存在一些漏洞，導致部分違規、詐欺、洗錢等行為時常發生，例如利用經常帳從事資本帳交易，包括在海外購房和投資等，並在一定程度上助長了地下錢莊等違法行為，不僅擾亂正常交易秩序，也侵害遵守購匯規定的廣大民眾利益。

該局強調，個人若有虛假申報、騙匯、詐欺、違規使用和非法轉移外匯資金等違法違規行為，將被列入「關注名單」，在未來一定期限內將被限制或禁止購匯，並依法納入個人信用紀錄，予以行政處罰、進行反洗錢調查、移送司法機關處理等。

中國外管局也呼籲民眾不要盲目地購匯，並稱目前主要已開發國家的利率都處於低水準，歐洲央行和日本銀行更實施負利率政策，美國的利率也偏低，外幣存款利息和外幣理財報酬率都明顯低於人民幣存款和理財，且國際匯市波動頻繁，人民幣有效匯率相對穩定，持有外匯資產可能帶來很大的不確定性和風險。

此外，中國外管局上週五也發布「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」，金融機構的大額現金交易報告標準為人民幣五萬元，較現行的人民幣二十萬元大幅降低，且新增大額跨境資金轉帳交易報告標準，只要跨境轉帳逾人民幣二十萬元，就須向主管機構報告。

上述措施顯示，中國政府正在收緊境內和跨境資金交易的監管韁繩。