| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 財經

法令嚴成本高 國銀不打美洲盃

2017-01-02

〔記者王孟倫／台北報導〕由於美國金融監理趨嚴、法遵成本提高，加上陶德法案不利於我國金控投資，不僅讓多家本國銀行先後裁撤美國分行，其他國銀也打消至美國設點念頭，轉向新南向國家。

從國銀動向來看，業者不是一一退出，就是暫不考慮打「美洲盃」， 例如國泰金、富邦金已在二○一五年把美國分行裁撤，主要是各項成本過高，加上美國通過陶德法案，若金控旗下銀行在美設有據點，連帶會影響到旗下壽險公司之投資受限。

永豐金也在去年七月，將美國子行遠東國民銀行賣掉。

另外，台新金旗下的台新銀，海外據點原本也曾評估設美國分行，但因法遵成本太高而暫不考慮，仍以亞太國家為海外布局重心；台新銀目前正在籌設的澳洲與越南分行，恰好都是南向國家。

一位國銀主管表示，美國已經是成熟市場，台資銀行要打入當地不容易；尤其美國法令原本要求就很高，兆豐銀紐約分行遭重罰後，更讓國銀打消前進美國念頭。

國銀指出，相較之下，新南向的東協國家，已躍升台灣第二大貿易夥伴，也是新政府積極推展的目標，去年國銀在東協獲利成長快速，更使得銀行業者願意配合投入。

廣告
  • 由於法令嚴格、法遵成本高，國銀紛紛裁撤在美國分行。圖為美國洛杉磯市區。（記者王孟倫攝）

    由於法令嚴格、法遵成本高，國銀紛紛裁撤在美國分行。圖為美國洛杉磯市區。（記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國銀 美國分行
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：法令嚴成本高 國銀不打美洲盃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.