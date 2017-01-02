法令嚴成本高 國銀不打美洲盃

2017-01-02

〔記者王孟倫／台北報導〕由於美國金融監理趨嚴、法遵成本提高，加上陶德法案不利於我國金控投資，不僅讓多家本國銀行先後裁撤美國分行，其他國銀也打消至美國設點念頭，轉向新南向國家。

從國銀動向來看，業者不是一一退出，就是暫不考慮打「美洲盃」， 例如國泰金、富邦金已在二○一五年把美國分行裁撤，主要是各項成本過高，加上美國通過陶德法案，若金控旗下銀行在美設有據點，連帶會影響到旗下壽險公司之投資受限。

永豐金也在去年七月，將美國子行遠東國民銀行賣掉。

另外，台新金旗下的台新銀，海外據點原本也曾評估設美國分行，但因法遵成本太高而暫不考慮，仍以亞太國家為海外布局重心；台新銀目前正在籌設的澳洲與越南分行，恰好都是南向國家。

一位國銀主管表示，美國已經是成熟市場，台資銀行要打入當地不容易；尤其美國法令原本要求就很高，兆豐銀紐約分行遭重罰後，更讓國銀打消前進美國念頭。

國銀指出，相較之下，新南向的東協國家，已躍升台灣第二大貿易夥伴，也是新政府積極推展的目標，去年國銀在東協獲利成長快速，更使得銀行業者願意配合投入。