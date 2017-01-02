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新南向拚放款 學者︰重蹈西進錯誤

2017-01-02

應振出口 非擴大資金外流

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會訂下「新南向政策─金融支援」方案，目標未來四年對新南向十八國新增千億元貸款；但學者認為，新南向應該是擴大貿易出口、把投資留在台灣，而不是讓國銀到新南向國家拚放款，這不僅重蹈過去西進中國之覆轍，使得資金持續外流，更提高銀行經營風險。

蔡政府的「新南向」政策，除了東協十國，進一步擴大至南亞六國、紐澳兩國，合計共十八國。

為配合新南向政策，以因應國內企業及當地台商資金之需求，金管會日前宣布未來四年新南向國家之授信總額目標， 從今年起每年授信要成長三％到七％，預估四年合計新增至少一千億元銀彈。

此外，金管會也訂定「獎勵國銀加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」，將國銀於該地區之授信金額及其成長率列入評分標準，對於配合新南向政策辦理績優之業者，將予以表揚。

對此，成功大學法律系教授許忠信表示，雖支持政府推動新南向，但從策略上，金管會訂定一個授信目標、還提供獎勵措施，顯然相當不妥；他直言，這將鼓勵國銀「拚命」放款而忽略授信品質，萬一被倒帳，不僅獲利被吃掉，還會提高銀行經營風險。

許忠信認為，過去馬政府開放國銀西進，讓資金大量挹注到中國，無論把錢貸放給中國台商或當地中企，結果都是把資金挹注到中國經濟發展，無助國內民間投資；如今，「政府要國銀大舉對新南向國家放款，無疑是當初西進中國的翻版。」

「試問，台商從西進轉為新南向之後，對我國的就業和所得會有幫助嗎？」許忠信說，新南向應透過提升商品品質或競爭力，讓製造業擴大出口到新南向國家，而不是把銀行拉進去當地授信放款投資，這無助於國內低迷不振的民間投資，恐持續讓台灣空洞化。

立院預算中心也指出，金管會近年來積極鬆綁相關法令限制，以協助本國銀行布局亞洲市場。然而，東南亞國家雖然經濟成長率高，政治風險卻不低，企業公司治理不佳、金融市場成熟度遠較歐美國家差，金管會應積極督促國銀、審慎評估投資風險。

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