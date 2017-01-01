美股去年漲勢旺 今年保守看待
2017-01-01
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕二○一六年最後一個交易日，美股受到蘋果等科技股的拖累，小幅下挫作收，但道瓊工業、史坦普五百指數全年大漲十三．四％及九．五％，道瓊指數年線更是三年來最佳表現。不過，投資人對今年美股走勢轉趨保守，因總統當選人川普一月下旬將入主白宮，川普的財經政策及美國聯準會升息效應仍有待評估。
川普上任、升息效應待評估
自川普去年十一月八日總統勝選以來，由於投資人押注川普將大減稅、鬆綁華爾街金融監管、推出擴大基礎建設支出的財政擴張政策等，有利於美國經濟成長和通膨升溫，使得美股漲勢不斷，道瓊、史坦普這段期間漲幅逾八％及五％。
不過，隨著川普即將上台、聯準會預期升息三次，加上美股價位已高，投資人信心收斂。分析師警告，川普政策前景不確定性仍高，市場近來開始出現賣股票、轉為買入債券趨勢。
歐股三大指數的年線也收紅，受到脫歐衝擊的英國股市FTSE-100指數去年更上漲十四．四％，漲幅最大；其次為德國DAX指數上漲六．九％，法國CAC-40指數則上漲四．九％。
亞股方面，印尼雅加達綜合指數表現最佳，去年上漲逾十五％；其次是台灣股市加權指數上漲十一％，同為近三年來最佳表現；澳洲股市ASX 200指數的上漲七％排名第三。
相較之下，中國股、匯市去年表現在亞洲敬陪末座。上證綜指去年下跌十二．三％，上海匯市人民幣兌美元貶值六．九％，為一九九四年以來最大貶幅。
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