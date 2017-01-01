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央行開藥方救觀光 朝多元客源發展

2017-01-01

〔記者盧冠誠／台北報導〕對於提振台灣旅行收入，中央銀行開出四帖藥方，建議加強海外行銷，配合東南亞語導遊的培訓，並簡化簽證取得程序或開放免簽，朝向多元客源的觀光結構發展。

爭取中客 建議找網紅代言

央行指出，去年來台中國觀光客雖減少，但日本、南韓、東南亞等他國旅客則增加。央行建議可透過網路紅人代言，爭取中客青睞；此外，可簡化簽證取得程序或開放免簽，並深耕拓展其他客源，以降低中客減少的衝擊，健全觀光產業發展。

央行表示，目前相關語別的導遊以東南亞語較為缺乏，政府已規劃補助東南亞語導遊帶團費用，以期改善導遊的福利與職場環境，藉以吸引東南亞語的新住民、留學生、僑生投入導遊行列，並加強現職導遊其他外語訓練，協助轉換帶團。

此外，央行也建議業者趁此進行結構上的調整，試著轉型、朝多元化經營，配合國際旅客增加的趨勢，研發新產品，深耕永續發展的旅遊環境。

央行表示，透過WEF（世界經濟論壇）旅行與觀光競爭力指標的比較，發現新加坡及香港以完善的營運環境及基礎設施，突破人文與自然資源在觀光競爭力的限制。

央行指出，台灣人文與自然資源也處於相對弱勢，宜提高觀光政策支出占政府總預算比重，加速改善航空基礎建設品質，並加強海外行銷或影視觀光，提升國家品牌競爭力，以達吸引旅客之效。

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