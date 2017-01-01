質量均下滑 中客消費額輸日星

2017-01-01

〔記者盧冠誠、鄭琪芳、鄭瑋奇／台北報導〕去年中國觀光客不僅「量」大減，連「質」也在下滑。中央銀行表示，根據交通部觀光局資料，二○一六年上半年，中客每人每日消費金額降至二○八．三一美元，不僅持續輸給日本觀光客，也被新加坡旅客超越。

交通部觀光局定期發布「來台旅客消費及動向調查」，這項調查是在桃園國際機場、高雄國際機場及松山機場現場抽樣訪問離境旅客，以了解來台旅客旅遊動機、動向、消費、觀感及意見，調查項目包括外國旅客平均每人每日消費金額。

央行研究指出，去年五月以來，中國觀光客來台人次減少，但其他國家旅客來台人次增加，使得二○一六年的第一千萬名旅客比二○一五年提早九天達標。

央行表示，去年來台旅客預估一○六六萬人次，較前年成長二．一％；但預估旅行收入可能由前年的一四四億美元降至一三五億美元，減少六．三％。央行指出，雖然中客人次大減，但日本、南韓、東南亞旅客成長，使得旅客來源較為分散，並抵銷中客減少的部分衝擊。

央行引用觀光局統計指出，二○一五年中客平均每人每日消費金額二二七．五八美元，僅略低於日客的二二七．五九美元；但二○一六年上半年中客平均每日消費卻降至二○八．三一美元，低於日客的二四三．六五美元、新加坡觀光客的二三三．九四美元。

央行官員表示，中客平均每人每日消費金額下滑，很大原因來自消費額較高、停留天數較長的「團客」減少所致。

一位公股行庫主管則認為，中客不僅「量」下滑，連「質」也在改變；況且，中國團客常被中國旅遊業者「一條龍」經營模式綁死，台灣業者實際上能吃到多少肉？還是只能喝湯？這是大家要思考的議題。

央行表示，與亞洲主要國家比較，二○一六年台灣旅行收入占GDP（國內生產毛額）比重雖高於韓、日、中，但低於泰國、香港、新加坡與馬來西亞，顯示台灣觀光產業發展仍有努力空間。

央行指出，新加坡、香港與台灣同樣受限於相對弱勢的人文與自然資源，但透過良好完善的營運環境、基礎設施或法令架構，提高旅行收入及觀光競爭力，這是台灣觀光產業發展可以借鏡之處。