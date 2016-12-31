生技發展 增訂利益迴避條款

2016-12-31

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「生技新藥產業發展條例部分條文修正案」，將新興生技醫藥產品納入管理範疇中；且為避免浩鼎案爭議重演，修訂條文中增加了利益迴避條款，未來生技新藥公司研究人員若任職政府單位，持有新公司股權除須經任職機構審查委員會通過外，尚須報請主管機關備查。

另「生技新藥產業發展條例第三條條文修正案」則將新興生技醫藥產品納入生技新藥產業規範內，同時將高風險醫療器材範圍，由第三級擴大為須經臨床試驗核准的第二級醫療器材。

提案的民進黨立委管碧玲強調，此次修法擴大適用範圍就是希望能引進更多投資、帶動國家相關產業發展，粗估修法後至少有六十家產業符合適用範圍。