欠稅逾千萬大戶 追到2022年

2016-12-31

〔記者曾韋禎／台北報導〕欠稅大戶的追稅期原將於明年三月四日結束。立法院趕於昨三讀通過「稅捐稽徵法第廿三條修正案」，對於欠稅千萬元以上的大戶繼續追收，直到二○二二年三月四日。

依財政部於今年公告的個人一千萬元、企業五千萬元以上之欠稅大戶，就有二九四件、約三○二億元，將於明年三月五日適用「租稅大赦」；包括欠稅五十．五六億元的黃任中家族，就有卅二．一二億元，將於明年三月註銷；前廿大個人欠稅戶，也有九人將全部註銷、三人部分註銷。

行政院為此提案修法，將追稅期再延五年。但考量現行法對二○○七年三月之後新增的欠稅案件，徵收期與執行期合計最長也才十五年；因此這也是最後一次的修法延長。