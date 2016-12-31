| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 財經

欠稅逾千萬大戶 追到2022年

2016-12-31

〔記者曾韋禎／台北報導〕欠稅大戶的追稅期原將於明年三月四日結束。立法院趕於昨三讀通過「稅捐稽徵法第廿三條修正案」，對於欠稅千萬元以上的大戶繼續追收，直到二○二二年三月四日。

依財政部於今年公告的個人一千萬元、企業五千萬元以上之欠稅大戶，就有二九四件、約三○二億元，將於明年三月五日適用「租稅大赦」；包括欠稅五十．五六億元的黃任中家族，就有卅二．一二億元，將於明年三月註銷；前廿大個人欠稅戶，也有九人將全部註銷、三人部分註銷。

行政院為此提案修法，將追稅期再延五年。但考量現行法對二○○七年三月之後新增的欠稅案件，徵收期與執行期合計最長也才十五年；因此這也是最後一次的修法延長。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 欠稅大戶 租稅大赦
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：欠稅逾千萬大戶 追到2022年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.