2017年公告現值 北北桃首跌 澎竹縣漲最多

2016-12-31

〔記者徐義平／台北報導〕內政部地政司昨發布二○一七年全國與各縣市公告土地現值漲跌幅，全國平均公告土地現值微升○．三四％，是近十二年調幅最低的一次；各縣市中，除北北桃首度下跌，跌幅約○．三七％到二．四三％外，其餘縣市均調漲，漲幅最大的是澎湖縣，且澎湖縣、新竹縣是少數漲幅兩位數的縣市，漲幅各約十五．五六％、十四．○一％。

漲幅12年最低 無移轉沒影響

地政司強調，因公告土地現值是作為房地產移轉課徵土地增值稅依據，民眾若沒有買賣或贈與等不動產移轉情況，不會受到調整影響。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛提醒，從今年開始，不動產買賣全面適用房地合一稅，有些觀念民眾不可混淆。他舉例，如果買高賣低，雖不用繳房地合一稅，但公告土地現值若有增值，還是要繳交土地增值稅；如果買低賣高，公告土地現值也成長，可將土增稅列為房地合一稅的減項，避免一隻牛剝兩層皮；再以北北桃為例，若去年買、今年賣，因公告土地現值下修，甚至是課不到土地增值稅。

多數縣市公告現值 達市價9成

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市跌幅約二．四三％，是近十三年來首度下跌；新北市跌幅約○．三七％，是近十五年來首度下跌；桃園市跌幅約一．一％，是近十四年以來首度下跌；除澎湖縣、新竹縣漲幅超過兩位數外，其他縣市調漲幅度多在五％以內。

地政司解釋，澎、竹兩縣漲幅超過兩位數主因是公告土地現值長年偏低，得逐年調高接近市價，以符合「平均地權條例」及「土地稅法」規範；此次調整後，預估公告土地現值與市價比例由九十．五三％提升至九十．七六％，除新竹縣、澎湖縣、新竹市、金門縣、嘉義市及臺東縣等六個縣市未達九成，其餘縣市都已達九成以上。

北市一○一 連四年蟬聯全國地

個別宗地地價方面，多與去年相同，北市信義區台北一○一金融大樓，今年公告土地現值達每平方公尺一七六．二萬元，換算每坪約五八二萬元，已經連四年蟬聯全國地王。