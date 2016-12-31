中再阻資金外逃 跨境交易20萬須報告
2016-12-31
〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國嚴堵資金外逃，以加強洗錢防制為名，大幅下調金融機構需向中國人民銀行報告的現金交易金額門檻，從先前的二十萬人民幣，大降到五萬人民幣；人行也要求金額在二十萬人民幣（約九十二萬台幣）以上的跨境轉帳交易必須報告。
大額交易標準20萬大降到5萬
中國人行昨發布「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」，從明年七月一日起，金融機關應向主管機關報告當日單筆或累計金額超過五萬人民幣、外幣等值一萬美元以上的現金交易；在此之前，報告金額門檻為二十萬人民幣。
人行在管理辦法中也規定了轉帳交易需提交報告的標準，針對自然人銀行帳戶的轉帳交易，境內轉帳逾五十萬人民幣、外幣等值十萬美元，及跨境轉帳逾二十萬人民幣、外幣等值一萬美元的大額交易，必須提交報告；先前人行並未規定跨境轉帳需報告的門檻。
《華爾街日報》報導指出，根據該報得到的人行十一月份會議紀錄顯示，人行官員對以人民幣形式的資金外流發出警告，指出流出資金皆為人民幣形式而非外幣。
中國近來對內、對外明顯收緊政策，阻止人民幣資金流出，包括緊縮中企對外投資、限制國內外企業匯回海外據點或總部的資金規模等；個人的海外投資也變得困難，本月中國外匯管理局新規禁止多人或個人多次交易的「螞蟻搬家」式換匯、中國民眾用銀聯卡購買海外保險產品也大受限制。
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