中國股東阻礦源 嘉泥斷腕解散

2016-12-31

〔記者王憶紅／台北報導〕嘉泥董事會昨通過解散清算中國子公司聯合水泥有限公司；嘉泥總經理祁士鉅指出，因原股東阻礙礦源取得，加上中國市場水泥過剩嚴重，近五年來累虧超過三億人民幣（約十四億台幣），在嚴重虧損、耗盡營運資金下，董事會決議解散。聯合水泥原是嘉泥與鎮江市府合資，目前已是嘉泥百分之百持股；聯合水泥今年前三季虧損六千三百萬人民幣，歷年每年約虧損八千萬人民幣（約三．六億台幣），加上第四季需認列資產減損約一．一億人民幣，總計全年影響每股一．一四元。

嘉泥副總王立心指出，目前聯合水泥董事會已通過，後續將向中國江蘇鎮江市政府遞件，希望透過市府協調可協助尋找重組的對象，或是由市政府收購，若不行，就進入清算程序，正式結束聯合水泥營運。

嘉泥與鎮江市國營企業船山石灰石礦（簡稱中方股東）合資成立聯合水泥，二○○四年建成投產，嘉泥持股八十％，後船山石灰石礦改制為民營企業。

船山石灰另與鶴林水泥成為股東，雙方由原本的合資關係變成競業關係，中方股東不再有意願提供石灰石給聯合水泥。

為解決困境，在鎮江市政府支持聯合水泥取得礦山資源等承諾下，二○一四年同意向中方股東收購其持股二十％，聯合水泥才成為嘉泥百分之百子公司。