美中角力戰 台廠成箭靶？

2016-12-31

編譯楊芙宜／特稿

二○一六歲末，《》刊出調查報導長文，鉅細靡遺詳述蘋果合作夥伴鴻海集團旗下中國代工廠富士康獲鄭州市政府補貼超過十五億美元，且搭配多張照片表格，並另文解釋iPhone手機從工廠生產線到零售店的過程。種種資訊呈現的主軸只有一個：中國對跨國企業來說，同時是「工廠」和「市場」，在川普即將入主白宮、可能對中國施以貿易報復之際，最受衝擊反而是美國公司本身。

紐時藏機鋒 警告川普主義

台商接受中國政府補貼已不是新聞，英國《經濟學人》雜誌幾年前就曾揭露統一中控、中國旺旺控股接受中國政府補貼金額達年度淨利的十八％、十一％；這次《紐時》挑鴻海旗下富士康做專題報導，旨在凸顯中國、美國關係角力下，連全球最有價值企業的蘋果都難以從貿易保護戰及報復行動中脫身，富士康更是首當其衝，恐成新型態「科技民族主義」的箭靶。

蘋果營收中，近四分之一來自中國市場，智慧手機銷售利潤為業界最高，市占十二％卻囊括業界九成獲利。而代工組裝iPhone的富士康鄭州廠說明了中國對蘋果跨國事業的重要性：既是產品「生產地」，也是產品銷售的大「市場」。

經濟民族主義 台商得懂自保

中國領導人習近平和美國總統當選人川普都高舉「經濟民族主義」，施壓跨國企業必須擠出獲利奶水，提供在繳稅、投資、開發先進技術、製造業工作回流等利基，否則將祭出政府調查或課以懲罰性關稅；全球化浪潮轉向，長期處於科技業供應鏈重要環節的台灣廠商恐須懂得自保。