鴻夏聯軍抗三星 2837億中國蓋面板廠
2016-12-31
〔編譯楊芙宜、記者陳柔蓁／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘昨傍晚宣布，旗下堺顯示器公司（ＳＤＰ）與中國廣州市政府簽署合作協議，擬在廣州增城投資六一○億人民幣（約二八三七億台幣），打造世界最高良率及產能的第十．五代顯示器全生態產業園區，興建先進面板、智慧電視、電子白板的大型生產工廠，及研發高階面板技術產品。
打造一條龍 與三星拚高下
郭台銘指出，ＳＤＰ廣州十．五代廠將在一年半後完工生產，將成為本世紀、甚至下世紀眼球革命的最大工程。
郭台銘是透過投資公司ＳＩＯ國際控股成為ＳＤＰ最大股東後，夏普對ＳＤＰ持股降至廿六．七一％；透過鴻、夏資金和技術結合，鴻海從品牌、面板、零組件到電視組裝的一條龍經營模式已呼之欲出，目標鎖定未來和面板界大咖南韓三星電子一較長短。
在郭董親自出馬發展「天虎計畫」、做大夏普液晶電視品牌之際，夏普已決議明年將切斷供貨四十及六十吋大型面板給三星和海信，這也反映出鴻海對面板需求孔急情形。
ＳＤＰ擁有當前全球唯一一條採用八Ｋ技術（超高精細影像技術）的十代線面板產線，可製造世界最大尺寸的面板，而合作夥伴夏普具有獨步面板技術，這次ＳＤＰ簽約設立廣州新十．五代產線，將導入ＩＧＺＯ（氧化銦鎵鋅）技術，預計二○一九年開始量產大尺寸八Ｋ超高精細影像液晶面板，年產值可達九二○億人民幣，鴻、夏聯手進軍到二○二○年規模將達到五．一五兆美元的全球八Ｋ面板市場。
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