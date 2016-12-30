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假川普祝壽 彭淮南說NO

2016-12-30

立法院財政委員會昨舉辦晚宴，提前為1月2日生日的中央銀行總裁彭淮南暖壽，被問及生日願望，他說「祝福國家國泰民安」。有趣的是，有人戴上美國總統當選人川普的面具，試圖向彭淮南祝壽，並來張「雙巨頭」合照，但遭彭以「No」一個字拒絕，引發全場哄堂大笑。

彭淮南自1998年2月25日起擔任央行總裁，歷經4位總統、14位閣揆，為史上在位最久的央行總裁，因長期獲得全球金融雜誌給予A級評等，又被譽為「13A總裁」。

（記者吳佳蓉）

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  • 彭淮南向假面川普揮手說不。（記者吳佳蓉攝）

    彭淮南向假面川普揮手說不。（記者吳佳蓉攝）

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