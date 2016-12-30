大巨蛋展延經營案 北市府敗訴

2016-12-30

法官︰仲裁解決爭議無不當

〔記者溫于德、鍾泓良／台北報導〕台北市政府不服台灣營建仲裁協會為大巨蛋做出的仲裁判斷，也不滿判斷書提到遠雄巨蛋「展延許可年限（經營年限）」可自民國一四五年十月三日展延一百一十天，向台北地院請求撤銷仲裁判斷；法院認為北市府未具狀說明該仲裁單位如何不當，且雙方就仲裁程序已有歧異，顯無協商成立可能性，認定遠雄巨蛋未違反當初協議，以仲裁解決爭議無不當，昨駁回市府請求，可上訴。台北市法務局長袁秀慧表示，北市府會等收到判決書後再決定要不要上訴。

據了解，遠雄以土方運棄條件變更等理由，提出展延工期四百五十九天及展延經營許可年限四百五十九天，並申請營建仲裁協會仲裁，後來仲裁結果判斷，展延工期部份，遠雄巨蛋可自一○三年十二月二十八日展延一百一十天，另許可經營年限，則可自一四五年十月三日起展延一百一十天。

市府︰遠雄片面委託仲裁屬不法

北市府提告主張，去年遠雄建設未在三個月內改善，已屬重大違約，曾勒令大巨蛋停工，當時遠雄巨蛋先後提出展延工期與展延許可，單方面委由營建仲裁協會申請仲裁；北市府認為在事前未協商即決定仲裁單位情況下，已屬不法。

遠雄巨蛋出庭稱，雙方已約定工期自一○三年十二月二十八日起展延一百一十天，基礎事實與「展延許可年限」相同，但北市府否定展延權益，自認再協商已無意義，要求駁回對方訴訟。

法官表示，市府日前未於規定時間內陳報有關「確認營建仲裁協會是否適宜仲裁再審理」的書狀，之後又僅對事實答辯，認定市府對於仲裁單位已無異議。另許可年限部份，法官認為單就仲裁程序，雙方已有激烈爭執，顯然無協商或協調成立的可能性。