大巨蛋展延經營案 北市府敗訴
2016-12-30
法官︰仲裁解決爭議無不當
〔記者溫于德、鍾泓良／台北報導〕台北市政府不服台灣營建仲裁協會為大巨蛋做出的仲裁判斷，也不滿判斷書提到遠雄巨蛋「展延許可年限（經營年限）」可自民國一四五年十月三日展延一百一十天，向台北地院請求撤銷仲裁判斷；法院認為北市府未具狀說明該仲裁單位如何不當，且雙方就仲裁程序已有歧異，顯無協商成立可能性，認定遠雄巨蛋未違反當初協議，以仲裁解決爭議無不當，昨駁回市府請求，可上訴。台北市法務局長袁秀慧表示，北市府會等收到判決書後再決定要不要上訴。
據了解，遠雄以土方運棄條件變更等理由，提出展延工期四百五十九天及展延經營許可年限四百五十九天，並申請營建仲裁協會仲裁，後來仲裁結果判斷，展延工期部份，遠雄巨蛋可自一○三年十二月二十八日展延一百一十天，另許可經營年限，則可自一四五年十月三日起展延一百一十天。
市府︰遠雄片面委託仲裁屬不法
北市府提告主張，去年遠雄建設未在三個月內改善，已屬重大違約，曾勒令大巨蛋停工，當時遠雄巨蛋先後提出展延工期與展延許可，單方面委由營建仲裁協會申請仲裁；北市府認為在事前未協商即決定仲裁單位情況下，已屬不法。
遠雄巨蛋出庭稱，雙方已約定工期自一○三年十二月二十八日起展延一百一十天，基礎事實與「展延許可年限」相同，但北市府否定展延權益，自認再協商已無意義，要求駁回對方訴訟。
法官表示，市府日前未於規定時間內陳報有關「確認營建仲裁協會是否適宜仲裁再審理」的書狀，之後又僅對事實答辯，認定市府對於仲裁單位已無異議。另許可年限部份，法官認為單就仲裁程序，雙方已有激烈爭執，顯然無協商或協調成立的可能性。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 德國釋放原先疑涉柏林卡車攻擊案嫌犯
- 大世界小葉片 聽說你要去土耳其
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權
- 枋中陳明政雙喜 台、清大都錄取
- 柯瑞進三分球 送蚊帳到非洲
- 走跳10年 半裸賴琳恩 終結單身
- 青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣
- 黃金烏魚子評選 老店、新手分組奪冠
- 跨年夜溫度「熱滾滾」 狂歡當心樂極生悲
- 3橋下停車 中華陸橋元月底計時收費
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 《錶王傳奇》2
- 美耐皿餐具抽驗 半數溶出三聚氰胺
- 納粹風波 蔡：是我們大人的錯
- 安心亞砸百萬 跨年要變XX女神
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 獲「金安心」認證 工程審照快速通關
- 自由廣場》如果沒人想適用專法...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alleged kidnapper returned to Taipei
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 男喝雨刷精送醫 禁上廁所竟踹醫師
- 《中英對照讀新聞》Squirrel attack leaves 3 injured at retirement home 松鼠攻擊退休之家3人受傷
- 妙齡女近視2000度 兩眼白內障險瞎
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 初二內門吃辦桌 5大總鋪師上菜
- 第二條快捷公車 今正式上路
- SBL》台啤5分打敗裕隆 毀了呂政儒4000分紀錄夜
- 〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
- 俄官員：美制裁措施傷害雙方關係修復
- 自由談》中國武力犯台的宿命
- 花市新興路拓寬 設高牆防軍營「曝光」
- 自由廣場》重刑 重罰 輕判 緩刑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大巨蛋展延經營案 北市府敗訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分