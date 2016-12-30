| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 財經

大巨蛋展延經營案 北市府敗訴

2016-12-30

法官︰仲裁解決爭議無不當

〔記者溫于德、鍾泓良／台北報導〕台北市政府不服台灣營建仲裁協會為大巨蛋做出的仲裁判斷，也不滿判斷書提到遠雄巨蛋「展延許可年限（經營年限）」可自民國一四五年十月三日展延一百一十天，向台北地院請求撤銷仲裁判斷；法院認為北市府未具狀說明該仲裁單位如何不當，且雙方就仲裁程序已有歧異，顯無協商成立可能性，認定遠雄巨蛋未違反當初協議，以仲裁解決爭議無不當，昨駁回市府請求，可上訴。台北市法務局長袁秀慧表示，北市府會等收到判決書後再決定要不要上訴。

據了解，遠雄以土方運棄條件變更等理由，提出展延工期四百五十九天及展延經營許可年限四百五十九天，並申請營建仲裁協會仲裁，後來仲裁結果判斷，展延工期部份，遠雄巨蛋可自一○三年十二月二十八日展延一百一十天，另許可經營年限，則可自一四五年十月三日起展延一百一十天。

市府︰遠雄片面委託仲裁屬不法

北市府提告主張，去年遠雄建設未在三個月內改善，已屬重大違約，曾勒令大巨蛋停工，當時遠雄巨蛋先後提出展延工期與展延許可，單方面委由營建仲裁協會申請仲裁；北市府認為在事前未協商即決定仲裁單位情況下，已屬不法。

遠雄巨蛋出庭稱，雙方已約定工期自一○三年十二月二十八日起展延一百一十天，基礎事實與「展延許可年限」相同，但北市府否定展延權益，自認再協商已無意義，要求駁回對方訴訟。

法官表示，市府日前未於規定時間內陳報有關「確認營建仲裁協會是否適宜仲裁再審理」的書狀，之後又僅對事實答辯，認定市府對於仲裁單位已無異議。另許可年限部份，法官認為單就仲裁程序，雙方已有激烈爭執，顯然無協商或協調成立的可能性。

廣告
  • 遠雄大巨蛋展延經營年限，北市府向台北地院請求撤銷仲裁判斷，法院認為以仲裁解決爭議無不當，昨駁回市府請求。 （資料照）

    遠雄大巨蛋展延經營年限，北市府向台北地院請求撤銷仲裁判斷，法院認為以仲裁解決爭議無不當，昨駁回市府請求。 （資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北市府 大巨蛋 遠雄
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：大巨蛋展延經營案 北市府敗訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.