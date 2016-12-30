金管會挺都更 擬排除銀行放款限制

2016-12-30

〔記者王孟倫／台北報導〕為協助推動都市更新政策，金管會昨宣布兩項政策，建議修訂「都市更新條例」，讓銀行辦理都更可排除不動產授信不得超過存款三十％的限制；且銀行老舊行舍投入重建都更，自用比率從原本五十％改為二十％以上即可，以提高都更誘因。

原本不動產授信不得超過存款30％

事實上，民進黨立委江永昌等人已在上週五提案修正「都市更新條例」，除了排除「銀行法」有關不動產授信不得超過存款三十％的限制，並提出貸款年限不受三十年限制。另外，內政部也將提出修正草案，將送行政院核定再交付立法院審議，預計最快下會期可望三讀通過。

現行「銀行法」第七十二之二條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的三十％。對此，金管會表態支持修法，但建議修正「都更條例」，主要考量放款集中度與風險問題，不宜直接修訂「銀行法」，因此由內政部主導修正「都更條例」，排除上述條文的限制。

行舍重建 自用比率降至20％

另外，對於銀行以老舊不動產參與都更，現行銀行法及相關辦法規定，銀行原有不動產就地重建取得新不動產，須有五十％以上為自用；不過，實務上，銀行老舊不動產參與都更，因容積獎勵措施，取回的新不動產往往無法符合自用比率規定。

因此，金管會決定放寬規定，銀行以原有不動產參與都更重建取得之新不動產，自用比率從五十％降至二十％以上，且不得低於原自用面積，以提高銀行參與都更的誘因。