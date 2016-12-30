| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 財經

金管會挺都更 擬排除銀行放款限制

2016-12-30

〔記者王孟倫／台北報導〕為協助推動都市更新政策，金管會昨宣布兩項政策，建議修訂「都市更新條例」，讓銀行辦理都更可排除不動產授信不得超過存款三十％的限制；且銀行老舊行舍投入重建都更，自用比率從原本五十％改為二十％以上即可，以提高都更誘因。

原本不動產授信不得超過存款30％

事實上，民進黨立委江永昌等人已在上週五提案修正「都市更新條例」，除了排除「銀行法」有關不動產授信不得超過存款三十％的限制，並提出貸款年限不受三十年限制。另外，內政部也將提出修正草案，將送行政院核定再交付立法院審議，預計最快下會期可望三讀通過。

現行「銀行法」第七十二之二條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的三十％。對此，金管會表態支持修法，但建議修正「都更條例」，主要考量放款集中度與風險問題，不宜直接修訂「銀行法」，因此由內政部主導修正「都更條例」，排除上述條文的限制。

行舍重建 自用比率降至20％

另外，對於銀行以老舊不動產參與都更，現行銀行法及相關辦法規定，銀行原有不動產就地重建取得新不動產，須有五十％以上為自用；不過，實務上，銀行老舊不動產參與都更，因容積獎勵措施，取回的新不動產往往無法符合自用比率規定。

因此，金管會決定放寬規定，銀行以原有不動產參與都更重建取得之新不動產，自用比率從五十％降至二十％以上，且不得低於原自用面積，以提高銀行參與都更的誘因。

廣告
  • 為加速都更，金管會建議修訂「都市更新條例」，讓銀行辦理都更可排除不動產授信不得超過存款三十％的限制。（資料照）

    為加速都更，金管會建議修訂「都市更新條例」，讓銀行辦理都更可排除不動產授信不得超過存款三十％的限制。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 都更 金管會 銀行
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：金管會挺都更 擬排除銀行放款限制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.