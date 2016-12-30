平穩基金難產 電價易漲難跌
2016-12-30
〔記者黃佩君／台北報導〕石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）減產協議明年啟動，台電董事長朱文成昨到立法院經委會備詢時坦言，明年燃料成本原則上將一路上漲；時代力量立委徐永明質疑，原估台電今年可有五百億元超額盈餘可納入平穩基金，但台電編列核電廠除役成本，等同是挪用平穩基金，如果明年燃料成本一路走揚，那電價豈非易漲難跌。
朱文成︰燃料成本將一路上漲
國際油價近來一路走揚。朱文成表示，未來燃料成本原則上將一路上漲，但影響僅限天然氣，煤由台電自購，七成長約已先買好，僅約三成現貨受影響。
徐永明指出，近兩年因燃料成本大降，台電共有約八四○億元超額盈餘可納入電價平穩基金，但原定今年中就該成立的基金，迄今仍「只聞樓梯響」，難道要等燃料上漲、沒有盈餘時才成立，等於是「旱季才擺水缸」，恐不利未來電價平穩。
根據台電報表顯示，到今年十月底台電已賺進六三二億元，其中有四二六億元來自燃料成本下降，僅九十億元是運維費減少，估計今年超額盈餘可超五百億元，且盈餘僅不到十五％來自台電經營績效。
但台電本月初發布重訊，補列三座核電廠除役成本負債準備達三一一．六三億元，其中二八一．九三億元提列入今年度費用，將原應納入平穩基金的超額盈餘吃掉六成。
去年台電應繳納進平穩基金的三四○億元，也因經濟部「默許」，違背電價審議委員會決議未納入平穩基金，而是「記帳」在台電，之後「提取」；不但全數被台電用於打銷累虧，若台電再度認列其他損失如核四等，「記帳」金額恐將化為烏有。
徐永明昨提案，要求兩個月內儘速成立電價平穩基金；但在經濟部及台電共同力爭下，最後改為於電業法通過後才成立。
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