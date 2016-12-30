核四系統老舊 「殺肉」恐賣不到半價

2016-12-30

〔記者黃佩君／台北報導〕立法院經委會昨通過台電一○六年預算，仍編列八億元核四封存預算。據透露，台電之前已在接洽買主，但因台電本身沒有保證系統運作能力，整廠賣出幾乎不可能，若要分拆「殺肉」般賣出，因系統老舊，未來恐賣不到一半價格。

立法院九月甫通過今年核四封存預算八．五億元。立院當時為表不支持繼續封存核四，除砍除五億元預算外，並以附帶決議要求「不可再編列封存預算」；但明年台電仍編列八．五億元核四相關預算，並改封存名目為「核四資產管理維護預算」，日前也遭時代力量批評是藐視立院決議、巧立名目；昨審查預算，包括民進黨立委蔡培慧、時代力量立委徐永明等人提案要求全數刪除。

台電仍編列核四封存預算

台電副總蔡富豐解釋，原估算需要九億元，台電將濕式封存改為較便宜乾式，且把一些維護延到明年，加上削減保全預算，因此勉強達到八．五億元；最後決議僅刪五千萬元，明年仍編八億元。

立委也關心核四接洽買方情形。台電董座朱文成表示，仍要與上級單位商量如何處理，未來恐有幾種方式選擇，包括整廠售出、拆成零件等。

系統拼裝車 整廠賣出不可能

據透露，台電之前已接洽買主，但因沒有保證系統運作能力，且當初就是三個系統組成的拼裝車，整廠賣出幾乎沒有可能，也沒有人敢接手；但若要分拆賣出，因系統已老舊，拆除又須成本，在目前全球核電事業不景氣下，買家寧可購買整組、全新、中國製，也不會考慮核四，未來恐半買半相送，建造成本二八三八億元的一半價都賣不到。