台灣金融知識指數 亞太區第2

2016-12-30

〔記者李靚慧／台北報導〕萬事達卡公布最新金融知識指數調查（Mastercard Index of Financial Literacy），台灣整體金融知識指數（71.1）不但大幅超越亞太平均值（63.5）、高居亞太區第2名，僅次於新加坡，更連續5年稱霸兩岸三地。

萬事達卡指出，根據該調查資料，台灣整體金融知識指數（71.1）不僅大幅超越亞太區17個受訪地區中的平均值（63.5），更高居亞太區第2名。進一步分析三大分項指標，台灣民眾在「基本金錢管理」的得分為67.5，排名亞太區第5名；在「理財規劃能力」上，台灣民眾更是以81.8分，連續兩年蟬聯亞太區之冠。

此外，台灣民眾對於投資也相當重視，在「投資能力」上以64.1位居亞太區第3名，顯見理財投資已成為有薪階級的必修課題。

其他市場方面，新加坡此次以71.3首次奪下第一名，台灣與紐西蘭則以71.1緊追在後，並列第2，香港則是以68.6位居第4名。萬事達卡觀察，為了對抗不確定性，台灣民眾在「財務規劃」的各項子指標中，表現均為各市場之冠，包括「每月定期儲蓄」、「準備3到6個月的急用金」、「提早擬定理財計畫」均充分反映台灣民眾未雨綢繆的習慣。