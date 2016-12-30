| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 財經

新莊店開張 好市多明年營收挑戰800億

2016-12-30

〔記者楊雅民／台北報導〕好市多（Costco）砸下15億元在新莊開出全台第13家分店，創下18個月在台灣一口氣開出3家分店的紀錄，預期在新莊店挹注下，明年營收將挑戰800億元，躍居量販店龍頭。

好市多營運部副總趙建華表示，新莊店元月7日開幕，是好市多目前在台灣最高的分店，是地下1層、地上5層樓的建築，將瞄準新莊、蘆洲、五股、板橋、土城等商圈逾百萬人口市場。他指出，Costco短短一年半在台灣開出中壢店、北投店和新莊店，代表對台灣市場非常樂觀，目前北、中、南仍有土地持續洽談中。

好市多在台灣的第1家自助式加油站，也預計明年3月在好市多中壢店旁正式開幕，至於會使用中油或台塑油品，還在最後談判階段，「油價相信會非常低價，加幾次油就可省下好市多一年的會員費」，趙建華說。

家樂福則砸百億元狂開小型便利購超市店型，目前全台總店數已達93家，其中便利購超市達30家，年營收可望衝破630億元。

明年將持續拓點，第一季在桃園八德再開1家大型量販店，小型便利購超市明年將擴增25家，衝破50家規模，屆時全台掛著家樂福招牌的店數將逾100家。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 好市多
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：新莊店開張 好市多明年營收挑戰800億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.