新莊店開張 好市多明年營收挑戰800億

2016-12-30

〔記者楊雅民／台北報導〕好市多（Costco）砸下15億元在新莊開出全台第13家分店，創下18個月在台灣一口氣開出3家分店的紀錄，預期在新莊店挹注下，明年營收將挑戰800億元，躍居量販店龍頭。

好市多營運部副總趙建華表示，新莊店元月7日開幕，是好市多目前在台灣最高的分店，是地下1層、地上5層樓的建築，將瞄準新莊、蘆洲、五股、板橋、土城等商圈逾百萬人口市場。他指出，Costco短短一年半在台灣開出中壢店、北投店和新莊店，代表對台灣市場非常樂觀，目前北、中、南仍有土地持續洽談中。

好市多在台灣的第1家自助式加油站，也預計明年3月在好市多中壢店旁正式開幕，至於會使用中油或台塑油品，還在最後談判階段，「油價相信會非常低價，加幾次油就可省下好市多一年的會員費」，趙建華說。

家樂福則砸百億元狂開小型便利購超市店型，目前全台總店數已達93家，其中便利購超市達30家，年營收可望衝破630億元。

明年將持續拓點，第一季在桃園八德再開1家大型量販店，小型便利購超市明年將擴增25家，衝破50家規模，屆時全台掛著家樂福招牌的店數將逾100家。