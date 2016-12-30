2016-12-30

〔記者楊雅民／台北報導〕農曆春節來得早，量販店年貨大戰提前開跑，家樂福喊出元旦採購最高享14%回饋；愛買第一波年貨促銷戰則打出單筆消費滿1200元就送2000元滿額折價券；大潤發則消費滿2000元送3000元滿額抵用券。

迎接農曆新年採購旺季，家樂福今天宣布年度最重要年貨檔期從元旦開跑，包含乾貨、糖餅、禮盒、居家佈置、圍爐生鮮、尾牙家電等上萬種年貨商品下殺35折起。

家樂福更鎖定會員，元旦一開檔祭出限時2天的「會員購物滿2千元享9折」的好康，且年貨採購期間只要持家樂福玉山悠遊聯名卡消費滿1萬元就回饋2%，3萬元以上就回饋4%，搭配消費滿2000現折10%優惠，最高享14%折扣。

愛買也自日本、澳門、香港等引進上百款國內外各地團購人氣伴手禮、年貨零食，其中有5成品項是獨家販售，搶攻年貨市場，同時鎖定小家庭，首度推出每組只要666元的小家庭份量年菜，預期可帶動2017春節檔期來客數增加2成以上。

大潤發今年不僅年菜預購提前在11月起跑，更鎖定年節禮盒市場，第一波祭出高達150款水果、糕點、生鮮及酒款等年節禮盒方面，同時祭出購物「滿2000元送3000元滿額抵用券」，推升業績成長逾18%。