合作開發藥品市場 永昕、友華上漲

2016-12-30

〔記者陳永吉／台北報導〕國內生物相似藥廠永昕（4726）宣布與友華生技（4120）簽訂藥品授權經銷契約，約定雙方共同合作開發由永昕所研發TuNEX藥品的東南亞市場，受此利多激勵，永昕昨天股價大漲3.8%，友華也以小漲作收。

TuNEX是由永昕所開發、製造，以類風濕性關節炎為適應症的生物相似藥，現已完成查驗登記所需之臨床試驗及數據，正在台灣TFDA審查當中。

永昕總經理溫國蘭指出，目前TuNEX的台灣市場已經授權給東生華（8432），但永昕著眼於生物藥品的高度市場需求，因此積極佈局海外市場，跟友華合作主要是友華深耕東南亞醫藥品市場多年，在東協各國不論是臨床試驗、查驗登記或是物流、行銷皆累積了相當經驗及實力。

溫國蘭表示，友華將是帶領TuNEX進入國際市場的首位重要夥伴。而永昕與友華預計雙方將得益於永昕的開發、製造能力暨友華的法規、行銷實力，透過雙方綜效的加乘，在未來的2~3年之間可以攜手進軍印尼以外的東南亞市場。