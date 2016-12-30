研發3D鰭式電晶體 胡正明獲獎

2016-12-30

〔記者洪友芳／新竹報導〕潘文淵文教基金會昨舉行「潘文淵獎」頒獎典禮，今年得獎人為加州大學柏克萊分校講座教授胡正明，他曾回台擔任台積電首任技術長；潘文淵基金會董事長史欽泰表示，胡正明研發的3D鰭式電晶體（FinFET），突破物理極限，使元件更小，能源使用效率提高，堪稱半導體工業40多年來最大變革，他對半導體領域技術與創新發展貢獻卓越，目前仍深耕學術教育，為產學研界培育眾多優秀人才，獲得潘文淵獎實至名歸。

昨天頒獎典禮中，胡正明並與清華大學前校長劉炯朗以「創新人才培育—邁向科技新世代」為題進行高峰論壇，胡正明分享成為「解決問題者」的3大要素，其中喜歡做、願意動手做是成就發明的關鍵。他也呼籲政府應運用新思維，利用教育提供符合產業現況需求的人力資源，用政策幫助企業增加研發投資扶植新產業。

胡正明在半導體領域享譽國際，1999~2000年發明FinFET鰭式電晶體及超薄FD-SOI全耗盡型絕緣上覆矽電晶體，2大革命性創新為半導體帶來新契機，更突破摩爾定律。目前台積電量產的16、10奈米就是應用到胡正明的FinFET技術，製程才得以延續。胡正明在電機工程、半導體元件技術方面也獲獎無數，被美國電機暨電子工程師學會（IEEE）專家譽為「微電子前瞻者」。