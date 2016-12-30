體驗行動支付 橘子推元旦一元早餐

2016-12-30

〔記者張慧雯／台北報導〕面對2017年將是第三方支付「春秋戰國年」，橘子集團旗下「橘子支」鎖定西門町商圈，且推出「元旦一元早餐」大方送活動，而跨年民眾更可享受台灣大車隊最殺的價格優惠，讓民眾體驗橘子支行動支付，邁向無現金玩樂生活圈。

橘子集團執行長劉柏園指出，橘子支開業戰略非常明確，首波就是進攻橘子最擅長的台灣遊戲市場，讓早已習慣非現金交易、常常需要購買遊戲點數的玩家，將橘子支當作未來購買遊戲點數的首選支付品牌。

橘子集團旗下行動支付「橘子支GAMA PAY」近來動作頻頻，首波鎖定年輕族群匯聚且商家密度最高的西門町商圈，看好西門町商圈拓點潛力及元旦升旗熱潮，橘子支率先攜手由藝人昆凌以愛犬之名開設的Machi Doggie Coffee、美式餐廳UC TABLE、85度C西門店、開機咖啡及茶湯會等推出《歡慶2017新年橘子支請你吃1元早餐！》體驗活動，自1月1日起，凡於西門町5大合作餐飲商家使用橘子支消費，即可享有指定餐點1元優惠，內容包含經典鬆餅、法式早餐等多款百元美食。

橘子支營運長唐蜀茜認為，未來將積極佈局線下拓點，特別是貼合年輕遊戲玩家生活需求的商圈或連鎖商家都是著墨主力。