車用LED燈毛利穩 麗清放光
2016-12-30
〔記者羅倩宜／台北報導〕LED產業過度飽和，但甫掛牌的麗清（3346）深耕車用照明，今年前3季每股獲利達1.85元，與LED族群普遍虧損形成強烈對比，獲利能力僅次於封裝廠億光（2393）及照明廠湯石（4972）。麗清表示，因汽車汰換LED燈更為普及，明年營收將持續成長，毛利率則維持相同水準。
麗清成立於1999年，最早代理LED晶片及封裝元件，隨後自行開發車燈模組，在LED車外燈普及率尚低時，就已切入相關供應鏈。過去國內LED廠大都打入車內燈供應鏈，門檻低且利潤差；麗清則從尾燈、方向燈、頭燈等車外照明起家，因技術門檻高且認證不易，屬利基市場，因此毛利穩定且不易遭到搶單。
目前麗清主要市場在中國，客戶包括當地主要車廠，例如佔麗清營收4成的第1大客戶長城汽車。另一大客戶上海小糸，則為專業車燈廠，LED車燈交由麗清代工。另外，廣州小糸、比亞迪也是麗清客戶。
麗清逾9成營收來自車燈，未來幾年營收將穩定成長。另外，中國官方對小排氣量車實施購置稅減半，此政策於今年底到期，已從第3季底以來刺激一波買氣，因此麗清過去3個月單月營收大增，年增幅在4~8成，預料第4季營收將開出新高。
除中國車廠外，麗清也透過義大利車燈廠OLSA，打入賓士汽車供應鏈，已陸續取得3款車種的訂單，以方向燈、霧燈及日行燈為主，搭配少量頭燈，逐步向高階市場邁進。
據估計，2016年LED在全球車外燈的滲透率約3~4成，2020年將達6~7成，並以單價最高的頭燈最具成長潛力。麗清表示，汽車改換LED燈已成趨勢，2017年訂單將持續成長；且因競爭者難以切入，削價狀況不似一般LED激烈，明年度麗清毛利率至少可維持在目前的18%，若切入頭燈市場，毛利可再上揚。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 麗清
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 德國釋放原先疑涉柏林卡車攻擊案嫌犯
- 大世界小葉片 聽說你要去土耳其
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權
- 枋中陳明政雙喜 台、清大都錄取
- 柯瑞進三分球 送蚊帳到非洲
- 走跳10年 半裸賴琳恩 終結單身
- 青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣
- 黃金烏魚子評選 老店、新手分組奪冠
- 跨年夜溫度「熱滾滾」 狂歡當心樂極生悲
- 3橋下停車 中華陸橋元月底計時收費
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 《錶王傳奇》2
- 美耐皿餐具抽驗 半數溶出三聚氰胺
- 納粹風波 蔡：是我們大人的錯
- 安心亞砸百萬 跨年要變XX女神
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 獲「金安心」認證 工程審照快速通關
- 自由廣場》如果沒人想適用專法...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alleged kidnapper returned to Taipei
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 男喝雨刷精送醫 禁上廁所竟踹醫師
- 《中英對照讀新聞》Squirrel attack leaves 3 injured at retirement home 松鼠攻擊退休之家3人受傷
- 妙齡女近視2000度 兩眼白內障險瞎
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 初二內門吃辦桌 5大總鋪師上菜
- 第二條快捷公車 今正式上路
- SBL》台啤5分打敗裕隆 毀了呂政儒4000分紀錄夜
- 〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
- 俄官員：美制裁措施傷害雙方關係修復
- 自由談》中國武力犯台的宿命
- 花市新興路拓寬 設高牆防軍營「曝光」
- 自由廣場》重刑 重罰 輕判 緩刑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：車用LED燈毛利穩 麗清放光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分