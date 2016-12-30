車用LED燈毛利穩 麗清放光

2016-12-30

〔記者羅倩宜／台北報導〕LED產業過度飽和，但甫掛牌的麗清（3346）深耕車用照明，今年前3季每股獲利達1.85元，與LED族群普遍虧損形成強烈對比，獲利能力僅次於封裝廠億光（2393）及照明廠湯石（4972）。麗清表示，因汽車汰換LED燈更為普及，明年營收將持續成長，毛利率則維持相同水準。

麗清成立於1999年，最早代理LED晶片及封裝元件，隨後自行開發車燈模組，在LED車外燈普及率尚低時，就已切入相關供應鏈。過去國內LED廠大都打入車內燈供應鏈，門檻低且利潤差；麗清則從尾燈、方向燈、頭燈等車外照明起家，因技術門檻高且認證不易，屬利基市場，因此毛利穩定且不易遭到搶單。

目前麗清主要市場在中國，客戶包括當地主要車廠，例如佔麗清營收4成的第1大客戶長城汽車。另一大客戶上海小糸，則為專業車燈廠，LED車燈交由麗清代工。另外，廣州小糸、比亞迪也是麗清客戶。

麗清逾9成營收來自車燈，未來幾年營收將穩定成長。另外，中國官方對小排氣量車實施購置稅減半，此政策於今年底到期，已從第3季底以來刺激一波買氣，因此麗清過去3個月單月營收大增，年增幅在4~8成，預料第4季營收將開出新高。

除中國車廠外，麗清也透過義大利車燈廠OLSA，打入賓士汽車供應鏈，已陸續取得3款車種的訂單，以方向燈、霧燈及日行燈為主，搭配少量頭燈，逐步向高階市場邁進。

據估計，2016年LED在全球車外燈的滲透率約3~4成，2020年將達6~7成，並以單價最高的頭燈最具成長潛力。麗清表示，汽車改換LED燈已成趨勢，2017年訂單將持續成長；且因競爭者難以切入，削價狀況不似一般LED激烈，明年度麗清毛利率至少可維持在目前的18%，若切入頭燈市場，毛利可再上揚。