放空機構盯上 輝達慘跌
2016-12-30
〔編譯王惠慧／綜合報導〕繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）今年以來股票大漲250%，為史坦普500指數中表現最好的股票之一，但週三遭放空機構香櫞研究（Citron Research）指漲勢難以延續，2017年股價將重回90美元。
香櫞研究指出，今年以來輝達的股價漲勢主要因遊戲業務方面搶下超微半導體（AMD）市佔率，並非開拓出新的市場，且遊戲產業面臨激烈競爭，此波成長將難以延續。此訊一出，週三在紐約股市，輝達股價下跌6.88%，收在109.25美元。《今日美國報》（USA TODAY）報導，截至本週二，輝達股價今年以來已成長250%。
該機構也羅列出2017年輝達將面臨的六大風險，其中，輝達的資料中心業務將面臨來自對手半導體龍頭英特爾（intel）、AMD的競爭。另外，既有客戶Google可能採用自家專屬晶片「TPU」、蘋果也傳出在秘密研發繪圖處理器（GPU）。香櫞研究創辦人、作空投資人雷夫特（Andrew Left）在推特上警告，由於上述風險，2017年輝達股價將回到90美元。
野村資訊（Nomura Instinet）分析師夏哈（Romit Shah）則持正面看法，他在今年6月喊買輝達股票，他表示，「競爭一直都在」，且認為輝達股價漲勢具延續性，輝達在人工智慧和自駕車上的投資，將可抵消來自遊戲產業的不確定性。
夏哈接受財經媒體「CNBC」訪問時表示，他也認同輝達股價遭到高估，「但我不會在美國消費性電子展（CES）前出售股票，因為通常CES此類事件將推高相關股價」。
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