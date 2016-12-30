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穆迪標普降評 東芝股價狂瀉

2016-12-30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本東芝公司在宣布將為西屋電氣的核電廠併購案認列「數十億美元」損失後，遭國際信評機構穆迪、標普調降評級，週四東芝股票仍難擋跌勢，一度狂跌26％，幾天內市值蒸發1兆日圓。

《日經新聞》報導，東芝公司在週二盤後宣布，認列旗下美國核能子公司西屋電氣去年收購美國一家核電廠所產生的數千億日圓損失。東芝在聲明中坦承，「認列損失將對公司財務造成負面影響，實際數字仍在估算當中」。

接著，東芝即遭穆迪、標普下調評級，週四東芝股價一度狂跌26％，達到7個月以來的新低點，這已經是東芝股價連續第7日下跌，且為1974年以來最大跌幅，週四東芝股票最終收跌16.98%。東芝旗下西屋電氣於去年12月向芝加哥橋梁鋼鐵公司（Chicago Bridgr & Iron）買下核電廠興建和核能服務供應商CB&I Stone & Webster。

穆迪週三將東芝評級下調至「CAA1」，穆迪資深分析師桑原雅子在聲明中指出，「調降評級顯示穆迪關注東芝公司的短期流動性」，且在認列投資損失後，可能導致該公司對銀行債務金融條款違約。另一方面，標普也將東芝評級下調從「B」至「B-」。

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  • 東芝在宣布將為西屋電氣的核電廠併購案認列數十億美元損失後，遭國際信評機構穆迪、標普調降評級，週四東芝股票難擋跌勢，一度狂跌26％，幾天內市值蒸發1兆日圓。（路透）

    東芝在宣布將為西屋電氣的核電廠併購案認列數十億美元損失後，遭國際信評機構穆迪、標普調降評級，週四東芝股票難擋跌勢，一度狂跌26％，幾天內市值蒸發1兆日圓。（路透）

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