明年經濟成長 南韓大幅下修
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕南韓企劃財政部週四（29日）大幅下修明年經濟成長率預測0.4個百分點，從先前預估的3%降至2.6%，反映國內消費不振、就業增長消退，以及出口疲弱；今年成長率預測也由2.8%下修至2.6%。南韓政府2017年將維持寬鬆財政政策、施壓國營企業擴大支出，以支持消費和商業信心。
南韓經濟成長從2012年之後，僅2014年突破 3%，2015、2016、2017年都是或預測是 2.6%，意味在3%以下的「低成長」將成為未來南韓經濟的「新常態」。
南韓企劃財政部表示，將在明年首季使用年度預算31%支出，以回應經濟可能面臨的下行風險；透過政府支持銀行提高政策性融資8兆韓元（66.4億美元），至187兆韓元；並動員國營企業擴大支出，以填補民間企業支出缺口，包括投資在防震工程、基礎建設和環境友善的事業。
南韓企劃財政部昨公布2017年經濟政策報告，預測受到國際油價上漲、升息壓力上升等因素影響，明年內需將更萎縮；南韓今年出口額較去年同期減少 6.1%，預測明年出口擴張2.9%，主要受全球貿易和半導體價格反彈激勵；但美國可能推行貿易保護政策，以及和日本、中國的出口競爭增加，則帶來風險。
南韓經濟正面臨重重挑戰，包括青年失業率創新高、家庭負債創紀錄、企業裁員重整；南韓海運業及造船業重整預期將抑制明年就業增長。過去2個月來，南韓經濟挫折加上總統朴槿惠閨密醜聞，引爆一連串反政府抗議、國會通過彈劾朴槿惠；若憲法法院支持國會彈劾案，預計明年年中舉行大選。
選前情勢不明之際，南韓企業多不願投資，同時人口老化、收入不平等及雙重（全職和臨時人員）勞動市場等結構性問題惡化。本週新數據顯示，南韓消費和商業信心降至7年半低點。南韓政府估計，失業率將由今年的3.8%微升至3.9%。南韓政府預測，明年民間消費增長將從今年的2.4%降至2%，最大原因在於就業形勢惡化，民眾實際購買力成長減緩；此外，美國升息對資產市場帶來不確定性，使償債負擔加重，而預期壽命提高等因素則將限制消費支出的增長。
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標題：明年經濟成長 南韓大幅下修
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