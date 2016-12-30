〈國際現場〉美時尚品牌Kate Spade傳求售
2016-12-30
《華爾街日報》報導，美國時尚手提包、服飾品牌Kate Spade傳出在股東壓力之下尋求出售，知情人士指出，Kate Spade正與一家投資銀行合作，已經開始與其他零售商展開聯繫。
知情人士表示，公司尋求買家一事仍處於早期階段，Kate Spade的市值大幅萎縮，主要因為零售市場的競爭日益加大。截至週三為止，Kate Spade市值為19億美元。報導指出，Coach被認為可能是潛在買家，因Coach專注在手提包及配件市場，且有能力協助Kate Spade品牌拓展海外市場。
今年11月避險基金Caerus Investors披露持有Kate Spade股份，並呼籲該公司應考慮尋求出售。該公司自2014年3月開始股價大幅下跌，顯示市場已對其失去信心。Kate Spade股價在2014年最高來到40美元，週三開盤價14.58美元，在求售訊息傳出後，單日暴漲23.09%、至17.86美元。
（編譯王惠慧）
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