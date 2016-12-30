〈台股青紅燈〉興櫃股后的上市大戲
每到了年底，就是證交所、櫃買清倉IPO案的時候，沒想到今年證交所董事會，竟然把興櫃股后、股價一度高達570元的正瀚生技（6534）的上市案打了回票，要求補件，真是相當罕見，因為這是打臉證交所，對審議會的決議投了不贊成票。
為什麼說罕見？因為證交所董事會成員，很多都是金控、銀行、證券業的代表，大家都會有自己的IPO案，所以不會去擋人財路，而且去打臉證交所，以後還有很多案子要送證交所審查，不需要弄得太難看，因此只要證交所審議會通過，來到董事會，可以說是有99%的過關機率。但此案卻觸礁了。
會觸礁眾說紛紜，但是審議會在審查此案時有11位審查委員、7位證交所主管，包括總經理、3位副總、2位上市部經理、1位公司治理部經理，另外4位外部委員，其中2位產業專家、1位會計專家、1位法律專家。
11個委員中，有3位投了不贊成票，雖然不知道是哪3位，但過去證交所上市案，只要上市部門覺得成熟到可以送進審議會的，幾乎證交所的7位成員，都會投下贊成票，所以反對的3票，幾乎可以斷定是外部委員。
也就是說，至少1位產業專業投反對票，以及會計專家或法律專家也投反對票，這就非常詭異，因為這個案子從送件到審查、補件共花了半年時間，期間公司跟證交所交換過很多意見，也會徵詢很多專家意見，所以搞到3票外部委員不同意，只能說是不容易。
正瀚的上市案，現在被董事會要求補件，只是正瀚已經補件補了半年，問題也都是一樣的，不知道還能補什麼？而且第一大股東也是最大客戶，這種完全改變不了的事實，要怎麼說明？96%的營收來自關係人，不但以後有囤貨、假交易的風險，產品出貨價格怎樣才不會傷害到股東權益、又要恰到好處，實在是兩難的決定，所以這場興櫃股后的上市大戲，還有得演！
（無尺碼）
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標題：〈台股青紅燈〉興櫃股后的上市大戲
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