明年投資 過半理專看好債市

2016-12-29

〔記者廖千瑩／台北報導〕「摩根2016下半年度理專調查」最新調查顯示，過半數（52.7%）理專建議明年上半年投資宜採「債先於股」配置，且受美股屢創新高的新氣象激勵，理專對股票偏好度回升，本次有近二成（19.4%）理專建議採「股先於債」配置，整體呈現審慎樂觀氣氛。

目前全球投資氣氛多沉浸在美股屢創新高的歡樂中，但理專們已經開始評估明年投資變數。高達45%理專認為「川普勝選後的不確定性」和「美國未來升息步調」並列兩大最值得觀察變數。

摩根投信於美國總統大選結束後，訪問全台近千名理財專員對明年投資環境看法，昨公布調查結果。結果發現，針對明年上半年投資，逾半數理專建議債先於股，但對股票偏好度也有提升。

進一步檢視理專們未來6個月最推薦基金，債券基金部分，高收益債券獲得超過六成（62%）理專推薦，新興市場債與亞洲債券也分別有31%和15%的推薦率，反映出低利且高波動環境下，具有高收益保護的債券資產持續深受理專青睞。至於股票基金，得票率最高的前幾名基金，美國基金、天然資源基金入列。

摩根投信董事總經理邱亮士分析，不論是理專或是投資人，對於今年英國脫歐、川普當選等超乎預期的結果措手不及，並對明年影響尚難預料，因此，超過五成理專建議明年上半年保守以對，優先佈局債券，也算合理。