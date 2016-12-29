今年十大賺賠錢基金 巴西拉美最讚 中國最慘
2016-12-29
〔記者廖千瑩／台北報導〕2016年進入倒數，回顧投信發行投資海外股票基金今年表現，前10大賺錢基金由巴西和拉美相關基金包辦5檔，另天然資源基金也有4檔入列。至於10大賠錢基金，清一色幾乎由投資中國或大中華基金囊括，多達8檔列名其中，僅2檔為投資生技產業型股票基金。
投信法人指出，今年來中國A股表現在全球股市相對落後，若投信基金布局A股比重偏高，確實會拖累基金績效，加上台幣近一年對美元走勢呈現升值，但人民幣對美元呈現貶值，投資人投資中國相關基金，很可能是雙頭匯損。
回顧2016這一年，黑天鵝事件頻傳，連帶造成市場波動加劇，投資難度也相對增加，若進一步檢視今年來全球股市表現，受惠於油價和原物料價格今年回暖強彈，經濟命脈向來高度仰賴原油和原物料生產的俄羅斯與巴西股市，今年來分別大舉反彈50.03%和35.4%，連帶俄羅斯和巴西相關基金也跟著水漲船高。
天然資源基金亮眼
進一步檢視投信海外股票基金今年來表現，形成由巴西、天然資源和俄羅斯三分天下的局面，其中，投資巴西和拉美相關基金就包辦了5檔，投資天然資源基金也有4檔入列。
若看今年來投信基金前10大賠錢基金，高達8檔為投資中國或大中華市場，跌勢至少都從二成起跳，跌最凶的甚至跌掉將近四成。
摩根投信副總林雅慧表示，除了中國A股今年表現在全球股市相對落後，基金計價幣別也是一大關鍵。台幣近一年對美元走勢呈現升值，反觀人民幣對美元則呈現貶值趨勢，投資人投資中國相關基金，若先將新台幣換成美元，再轉換成人民幣，在此趨勢下將造成雙頭匯損，也因此，今年投信發行新台幣計價的中國相關基金績效多為墊底。
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