| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 財經

正隆凍未條 明年工紙漲12～15%

2016-12-29

〔記者李靚慧／台北報導〕不堪原物料等價格上揚，國內市占率第一的工紙大廠正隆公司，昨率先宣布漲價，自明年元月起，調漲工紙價格每噸1500元，漲幅約12-15%。

目前國內工業用紙市場共有三大業者，分別是正隆、永豐餘及榮成，正隆市占率逾4成，永豐餘逾2成，榮成近2成，三大業者加總市占率超過八成。面對正隆率先宣布調漲，其他業者均不願表示意見。

不過，明年起若作為包材原料的工紙上漲，是否影響國內物價？難道不怕客戶轉移流失？正隆指出，包材向來占商品售價的比例極低，以大型電冰箱為例，包材占成本的比例甚至不及5%，目前正隆往來業者，均為長期客戶，正隆會向往來客戶解釋，採行衝擊最低的方式調整價格，「希望先讓我們活下去」。

正隆表示，國內工業用紙售價已6年未調整，2010年當時最基本的芯紙，每公噸曾高達1萬6000元，但之後因原物料走跌逐漸降價，現在僅剩1萬2500元至1萬3000元，近年來，主要原物料和相關成本上漲，多為紙廠自行吸收，業界早已苦撐多年。

正隆指出，今年初以來，美國、日本廢紙因供需關係，已上漲到每噸225美元，約增加50美元，漲幅達30%；國內廢紙也持續攀高，漲幅約16-20%；煤炭能源入廠價也由年初每公噸的70美元，調漲至每公噸115美元，長期未調整的工紙售價，已造成業界經營壓力。

正隆強調，此次調整價格，先行反應日益攀高的原物料價格，以及增加的運費、環保、人工成本，未來也將視原物料的後續發展，不排除進行第二階段的調漲。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 正隆
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：正隆凍未條 明年工紙漲12～15%


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.