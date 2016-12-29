正隆凍未條 明年工紙漲12～15%
2016-12-29
〔記者李靚慧／台北報導〕不堪原物料等價格上揚，國內市占率第一的工紙大廠正隆公司，昨率先宣布漲價，自明年元月起，調漲工紙價格每噸1500元，漲幅約12-15%。
目前國內工業用紙市場共有三大業者，分別是正隆、永豐餘及榮成，正隆市占率逾4成，永豐餘逾2成，榮成近2成，三大業者加總市占率超過八成。面對正隆率先宣布調漲，其他業者均不願表示意見。
不過，明年起若作為包材原料的工紙上漲，是否影響國內物價？難道不怕客戶轉移流失？正隆指出，包材向來占商品售價的比例極低，以大型電冰箱為例，包材占成本的比例甚至不及5%，目前正隆往來業者，均為長期客戶，正隆會向往來客戶解釋，採行衝擊最低的方式調整價格，「希望先讓我們活下去」。
正隆表示，國內工業用紙售價已6年未調整，2010年當時最基本的芯紙，每公噸曾高達1萬6000元，但之後因原物料走跌逐漸降價，現在僅剩1萬2500元至1萬3000元，近年來，主要原物料和相關成本上漲，多為紙廠自行吸收，業界早已苦撐多年。
正隆指出，今年初以來，美國、日本廢紙因供需關係，已上漲到每噸225美元，約增加50美元，漲幅達30%；國內廢紙也持續攀高，漲幅約16-20%；煤炭能源入廠價也由年初每公噸的70美元，調漲至每公噸115美元，長期未調整的工紙售價，已造成業界經營壓力。
正隆強調，此次調整價格，先行反應日益攀高的原物料價格，以及增加的運費、環保、人工成本，未來也將視原物料的後續發展，不排除進行第二階段的調漲。
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