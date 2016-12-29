技嘉停手機業務 縮編兩子公司

2016-12-29

〔記者陳柔蓁／台北報導〕主機板大廠技嘉（2376）證實進行組織改造，停止集嘉與曜嘉兩間子公司業務；在對子公司營運止血、明年第一季訂單能見度高的情況下，公司有信心明年第一季營收表現將優於今年第一季。

因智慧型手機硬體市場逐漸飽和，技嘉停止手機業務，將影響技嘉百分之百持股的兩家子公司集嘉與曜嘉，其近百名員工則進行集團轉調或內部創業；兩間公司服務延續，不影響客戶權益；技嘉去年認列兩間公司虧損一億五千萬元，法人推估今年全年技嘉繼續認列虧損一億五千萬，可能造成今年每股盈餘（EPS）減少0.02元，全年EPS來到3.38元。

第四季已經接近尾聲，因為本季主要在調整晶片庫存，毛利率下滑，技嘉整體獲利表現略弱於第三季。觀察產品營收貢獻情況，主機板因為等待英特爾新平台、通路進入淡季，占比掉到50%之下、顯示卡因應虛擬實境和電競熱潮占比成長到30%以上、伺服器占比10%、電競筆電占比10%。

展望2017年，第一季訂單能見度高。伺服器首先有好消息，技嘉的歐洲雲端客戶已確認伺服器訂單，將在一季出貨，到時伺服器部分年成長率有機會超過10%。