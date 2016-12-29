業成今年EPS估逾7元

2016-12-29

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠GIS-KY業成（6456）11月營收驟降，主要是訂單提前在10月出貨以及11月客戶訂單減少兩大原因，預估12月與11月差不多，法人推估，業成第四季營收將逾280億元，季增幅高達4成，獲利可望較第三季成長，法人初估，業成今年每股稅後盈餘超過7元。

展望明年，業成指出，上半年雖然有客戶新產品出貨，但實際出貨時程仍不確定，下半年大客戶手機面板首度改採OLED，3D Touch結構較為複雜，平均單價有望提升，加上非蘋客戶成長，預期明年營收會優於今年，且營收上、下半年比約為4：6，換言之明年下半年營收將較上半年增5成。

業成第三季營收隨客戶手機新品拉貨而增溫，單季毛利率跳升至12.06%，第四季產品組合改變，平板電腦因出貨均採megasite，營收占比大，手機占營收比重從第三季的4成下滑至3成，預期對毛利率不利，但因整體營收規模成長，獲利還是會比第三季成長。

展望明年第一季，市場預期還有蘋果平價版9.7吋iPad以及10.5吋新尺寸iPad要推出，業成也可望受惠，預期第一季營收會低於今年第四季。

下半年則有萬眾矚目的新一代iPhone推出，目前已知將有旗艦款會搭載OLED面板，且OLED面板由三星獨家供應，3D觸控仍由業成與TPK宸鴻兩家觸控廠分食，但因3D Touch模組結構將更為複雜，有利於平均售價提升，至於新款Macbook採用IGZO面板也將導入業成megasite，則有機會在下半年出貨。