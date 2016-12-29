興航爆量漲停 疑大股東出手

2016-12-29

〔記者王憶紅／台北報導〕將在明年2月2日下市的興航（6702），昨日從開盤的跌停0.54元，盤中拉到漲停0.66元，並鎖到尾盤，終場成交量則爆出2.65萬張。市場人士指出，此時買興航，無異於是買壁紙，因此不排除是大股東進場，希望拿下更多股權，讓1月11日召開股東臨時會的公司解散案可以順利通過。

根據規定，股東會代表已發行股份總數四分之三以上股東之出席，已出席股東表決權過半數同意才可以解散公司。目前國產持股興航40.25%，中保持股10.05%，加上其他董監的支持，公司派可掌控的股權將超過60%。

市場人士指出，出席股權規定需達75%股權，避免其他小股東心寒不參加股東會，造成股東臨時會流會，昨日買盤不排除是大股東出手，少部分也可能是融券回補。根據資料顯示，興航12月27日融券張數為1443張。

事實上，興航宣布解散後，多次出現盤後鉅額交易，其中11月23日有5991張，隔日也有500張。市場人士解讀可能是特定買盤為個別大股東解套，也不排除是買賣雙方有約定。