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茂迪與東元結盟 進軍太陽能電廠

2016-12-29

〔記者張慧雯／台北報導〕目前台灣太陽能廠包括碩禾（3691）、新日光（3576）、中美晶（5483）、昇陽科（3561）等，均陸續踏入太陽能電廠的下游業務，尋找產品出海口，而國內太陽能電池片龍頭茂迪（6244）也決定跟進，與東元電機攜手合作，進軍下游電廠相關業務發展。

茂迪昨發布重大訊息，宣布董事會通過與東元電機及東安投資簽訂合資協議書，將成立合資公司以經營太陽能設備的發電售電等業務，預計將共同投資8000萬元於東元的桃園觀音工廠屋頂開發太陽能發電系統，預計裝置量可達1.6MW，明年預計更將提高裝置量到10MW，積極布局新能源產業。

業者表示，由於太陽能產品從多晶矽（poly）、矽晶圓（wafer）、電池片（cell）乃至於模組（module）價格變化太快，以昨日最新報價來看，除多晶矽原料微漲外，其他產品價格仍持續下跌，而太陽能產品最下游的太陽能電廠雖然補貼每年都下滑，但至少價格1年只調整1次，比起矽晶圓、電池片等價格大起大落容易掌控成本與利潤，且太陽能發電將是未來主流，電廠收入相當穩定。

根據集邦科技旗下拓墣產業研究院的研究報告顯示，2017年將首見太陽能需求幾近零成長，嚴重供過於求恐使明年下半年再現價格失序風暴，不僅模組價格2017年全年跌幅將超過10%，中上游多晶矽、矽晶圓、電池片價格都可能再創新低，研究機構也呼籲，明年各企業應把降低成本列為首要目標，迎戰產業低谷。

為此台灣太陽能廠也積極準備，除拓展不同國家市場外，也將太陽能產品從中游發展到下游，切入發電站裝置、太陽能模組應用在大樓玻璃帷幕，甚至國外有高速公路旁設置太陽能板發電等，讓產品能夠更多元化、切入小眾市場，尋求新的生機。

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