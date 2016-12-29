台積電中科擴建案環差過關
2016-12-29
以台積電12吋晶圓廠為主要開發標的的中科台中園區擴建開發案，昨於環評大會通過，這將為台積電在10奈米製程技術龍頭地位上，保有與英特爾及三星等國際大廠的競爭空間。台積電資深處長莊子壽形容審查通過為「吃下定心丸」，並預告明年就能讓大家看到成果。
擴建用地目前僅有台積電進駐，砸下約5000億將發展10奈米製程。原開發案就已歷經4次環評大會，於去年2月通過環評；當時結論提到可能使用或排放的化學物質有152種，不過台積電在園區第一個廠完工啟用時，提出化學品項目數量將增為182種，納入健康風險評估32種，因而再提環差報告進行審查。
昨環評大會，雖有環團出席強烈反對，但台積電允諾除了化學品涉及商業機密，無法公開，其他包括空、水、廢等污染排放情形都願意公開，因此會議決議通過環差，但也要求中科局未來要定期檢查及不定期抽驗廠商化學品使用查核，及空、水、廢等污染排放情形，並對外公開。
（記者楊綿傑）
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