元大寶華︰明年怠速式復甦

2016-12-29

元大寶華經濟研究院昨發布最新景氣預測，將今年經濟成長率（GDP）預測上修至1.37%、明年維持1.8%。元大寶華表示，台灣景氣呈現「怠速式復甦」、猶如開車怠速般，大家都在觀望，就看政府如何落實拚經濟政策。

元大寶華院長梁國源指出，雖然對明年經濟成長維持在1.8%不變，但由於今年成長率上修、基期墊高的情況下，其實對明年的預估是比上次還高，對於台灣景氣的看法稍微更樂觀些。

至於美國總統當選人川普明年元月將上任。梁國源認為，「政治人物當選後，常動態修正路線」，就算川普的內閣人事布局雖偏向鷹派，但仍有國會力量制衡；中長期來看，確實會帶來一定程度衝擊，建議政府必須提早做好因應措施。（記者王孟倫）