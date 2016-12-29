台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
2016-12-29
〔記者吳佳蓉／台北報導〕台美簽署「肥咖條款」（ＦＡＴＣＡ）合作協議，但立委質疑美國可向我國索取美籍帳戶資訊，台灣海外查稅卻無法尋求美國幫助，明顯不對等、互惠。對此，財政部長許虞哲表示，若不配合該條款，金融機構在美所得將遭扣繳卅％，只好兩害相權取其輕，未來將與美洽簽稅務資訊交換協議（ＴＩＥＡ），改善不對等情況。
根據肥咖條款，各國金融機構須辨識客戶是否有美籍，並每年向美國國稅局（ＩＲＳ）申報；對於不合作帳戶，也得「包裹申報」（申報戶數、帳戶總餘額），若ＩＲＳ想進一步了解，須配合提供不合作帳戶明細。
不過，多位立委昨在立法院財政委員會質疑，肥咖條款形同「投降條款」，單向開放讓美國伸手到台灣拿資料，立法院不可能放行如此不互惠的條款，特別是台灣欠稅大戶不少藏在美國，我們卻無法要求ＩＲＳ提供資訊。
許虞哲回應，肥咖條款只影響具美籍者，本國人帳戶不會被美國掌握。肥咖條款確實為單向交換資訊的型態，但若不配合，金融機構的美國來源所得將遭扣繳卅％，目前全球已有一一三國簽署肥咖條款合作協議，台灣不是唯一。
許虞哲表示，我國一直有在跟美國洽簽全面性租稅協議，但遲遲未能突破，將改以簽ＴＩＥＡ的方式因應，但要先修「稅捐稽徵法」，財政部才有權洽簽ＴＩＥＡ，本週就會將修正草案送交行政院，預計下會期送立法院，並將同步與美方接觸、洽談。
若台美簽署ＴＩＥＡ，是否可追查黃任中家族等欠稅大戶隱匿美國的財產？財政部官員指出，要看資訊交換的稅目而定，還要看是否增訂協助徵稅、強制執行財產等條款，有的話才能把稅追回來。
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